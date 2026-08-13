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城鎮韌性演習 經部測試物資管理系統提升調度效率

中央社／ 台北13日電

經濟部今天配合城鎮韌性演習，測試智慧物資管理系統，以及結合新北市政府的公設配售站與民間賣場配售站的雙軌配售機制，將數位工具導入傳統民生必需品配售機制，提升物資調度及配售效率。

經濟部透過新聞稿表示，今天配合城鎮韌性演習，與新北市政府於新北大全聯土城店辦理民生必需品配售演練，由經濟部次長賴建信陪同總統進行視導。

經濟部表示，此次演練主要驗證經濟部建置的智慧物資管理系統，以及結合新北市政府公設配售站與民間賣場配售站的雙軌配售機制，強化緊急情勢下民生必需品持續供應能力。

經濟部說明，法定民生必需品包括食米、食用油、食用鹽、嬰兒與較大嬰兒配方食品及液化石油氣等，如何穩定供應是全社會防衛韌性的重要一環，中央與地方政府平時即應維持安全存量，並做好相關配售作業整備。經濟部將持續會同農業部、衛生福利部及各地方政府，透過實地演練檢視物資從供應、運送到民眾領取的完整流程。

經濟部指出，為進一步協助地方政府提升民生必需品的配售效率，經濟部今年建置智慧物資管理系統，將數位工具導入傳統民生必需品配售機制。此次演練即於新北大全聯土城店透過系統展示民眾預訂及領取流程，從過去紙本作業為主，逐步朝向數位化管理，並藉由演練持續檢視不同情境下的系統作業流程，使緊急狀況發生時，政府能更即時掌握民眾需求並提升物資調度及配售效率。

經濟部提到，此次演練也納入外籍人士領取物資的情境，藉由實人、實地操作，檢視可能發生的各項狀況及應變流程。

經濟部補充，民生物資配售不是單一系統或單一機關即可完成，而是涵蓋「物資準備、供應調度、地方配售及民眾領取」整套運作機制，這次結合大型民間通路，運用民間業者門市、物流配送及服務量能，建立民間賣場配售站，形成政府與民間通路相互支援的雙軌機制。民眾可依實際情勢及自身需求，透過不同管道取得所需民生必需品，不僅增加便利性，也有助於分散單一配售體系的風險。

經濟部強調，此次新北城鎮韌性演練即是中央政策、地方執行及民間量能共同協作的實地驗證，透過平時不斷演練，才能在真正面臨重大災害或緊急情勢時迅速啟動、穩定運作。後續經濟部將依城鎮韌性演練成果滾動檢討，並持續強化智慧物資管理系統，確保關鍵時刻可穩定供應民眾基本民生需求。

城鎮韌性演習 經濟部 土城 賣場

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