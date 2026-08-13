國際兵推憂台灣能源風險 經濟部：多元化採購、美國天然氣提升至25%

針對媒體報導國際研究機構兵推結果對我國能源供應韌性之衝擊，經濟部13日表示，政府持續推動多元化採購來源以降低能源進口風險，並積極擴大再生能源建置以強化能源供應韌性，可確保國內供氣、供電穩定，請國人放心。

經濟部說明，我國能源採購長期落實「分散來源、多元布局」策略，並搭配中長約採購、現貨市場彈性調度及安全存量管理等機制，確保供應無虞。2025年LNG進口來源已廣達14國；煤炭進口來源涵蓋亞、美、非洲，主要來自澳洲、印尼、哥倫比亞。

經濟部表示，中油公司更主動擴大採購來自政經穩定與合作緊密地區，如美國之氣源，於2026年2月10日與美國最大LNG出口商Cheniere Energy公司簽署長達25年、每年120萬公噸之長約，並計劃於2029年前將美國LNG進口占比提升至25%。同時，亦將適度分散能源運輸船舶，以提升運送之穩定性及調度彈性。

經濟部進一步表示，在整體電力供給戰略上，加速建置再生能源是提升國家能源自主的核心關鍵。政府積極發展風電、光電、地熱及小水力等再生能源，目前本土自主再生能源已有一定比例，可提升國家的能源供應韌性。

經濟部強調，面對未來各種極端情境的挑戰，政府將持續以多元化的能源採購策略、穩固的台美天然氣長約，以及蓬勃發展的再生能源建設，強化國家能源供應韌性，確保國內供氣、供電皆能穩定不中斷。