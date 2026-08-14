今年上半年7,385萬現金無人繼承 歸國庫

財政部國庫署昨（13）日公布無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫情形，今年上半年共21件，共約7,385萬元歸入國庫，單件最高是2,605萬元，最低則是3,677元，若與去年同期比較，件數增加三件，金額減少319萬元。

國庫署說明，依民法規定期限屆滿後，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

無人承認繼承遺產案件多由法院選任遺產管理人（如律師、地政士、會計師等）代為處理遺產管理及清理事宜，倘有賸餘現金，由遺產管理人辦理解繳國庫作業，非現金部分則移交國產署。

觀察近五年，2021年無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫5,653萬元，2022年4億5,831萬元，是近五年高點。