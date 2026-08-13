國際聚焦台灣能源風險 經部：多元採購確保供電穩定

有媒體報導，國際研究機構兵推結果對台灣能源供應鏈造成衝擊，經濟部今天表示，去年LNG進口來源多達14國，煤炭來源涵蓋亞、美、非洲，政府持續推動多元化採購來源並擴大再生能源建置，確保國內供氣、供電穩定，請民眾放心。

有國際研究機構進行兵棋推演，模擬中國以能源供應施壓台灣。經濟部今天透過新聞稿說明，台灣能源採購長期落實「分散來源、多元布局」策略，並搭配中長約採購、現貨市場彈性調度及安全存量管理機制，確保供應無虞。

經濟部提到，2025年LNG進口來源廣達14國；煤炭進口來源涵蓋亞、美、非洲，主要來自澳洲、印尼與哥倫比亞。此外，中油主動擴大採購政經穩定與合作緊密地區的氣源，除了在今年2月與美國最大LNG出口商Cheniere Energy簽署25年、每年120萬公噸長約，並計劃在2029年前將美國LNG進口占比提升至25%。同時，也將適度分散運輸船舶，以提升運送穩定性及調度彈性。

經濟部表示，在整體電力供給戰略上，加速建置再生能源是提升能源自主的關鍵。政府積極發展風電、光電、地熱及小水力等再生能源，本土自主再生能源已有一定比例，可提升國家的能源供應韌性。

經濟部強調，面對未來各種極端情境挑戰，政府將持續以多元採購策略、穩固的台美天然氣長約及再生能源建設，強化國家能源供應韌性，確保國內供氣、供電穩定。