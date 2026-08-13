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第8屆品牌金舶獎登場 商總盼助中小企業拓海外市場

中央社／ 台北13日電
全國商業總會13日舉辦第8屆「品牌金舶獎」頒獎典禮，理事長許舒博表示，今年共有64家企業報名，最終33家企業獲獎，盼提供金融、投資及資本市場等實質資源，協助中小企業拓展海外市場、提升國際競爭力。（商總提供）中央社
全國商業總會13日舉辦第8屆「品牌金舶獎」頒獎典禮，理事長許舒博表示，今年共有64家企業報名，最終33家企業獲獎，盼提供金融、投資及資本市場等實質資源，協助中小企業拓展海外市場、提升國際競爭力。（商總提供）中央社

全國商業總會今天舉辦第8屆「品牌金舶獎」頒獎典禮，共33家海內外企業獲獎。理事長許舒博表示，品牌金舶獎不只是表揚企業，更要提供金融、投資及資本市場等實質資源，並串聯全球台商網絡，打造合作平台，協助台灣中小企業拓展海外市場、提升國際競爭力。

商總今天舉行第8屆品牌金舶獎頒獎典禮，今年共有64家企業報名，最終33家企業獲獎，其中綠色永續組6家、國際拓展潛力組5家、服務創新組19家、海外僑台商組3家。

許舒博致詞表示，台灣中小企業具備高度競爭力、創新力及行動力，但可取得的資源相對不足，因此商總創辦品牌金舶獎，希望結合政府與民間力量，協助企業建立品牌、布局全球。

他指出，商總已結合國家發展基金、中小企業信用保證基金及櫃買中心等資源，協助獲獎企業取得資金、投資及上市櫃輔導。其中，中小企業信保基金提供信用保證貸款額度已提升至1.5億元，希望讓具潛力企業加速成長。

商總表示，在此次獲獎企業中，菖鼎科技獲得綠色永續組獎項，將電子廢棄物回收再製為環保棧板、低碳板材及展場模組，並推出「只租不賣」的訂閱制商業模式；服務創新組得獎企業「創創數位科技」則開發CC-Cloud智慧雲端系統，整合企業銷售、執行及AI輔助管理功能，協助企業即時掌握團隊進度與營運狀況，提升管理效率，加速數位轉型。

展望後續推動方向，許舒博表示，商總年底將與經濟部、內政部及外交部共同舉辦國際服務業展，規劃邀請海外買家來台採購，並設置8大展區，讓品牌金舶獎得主直接向國際市場展示產品及服務。

商總 中小企業 品牌

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