13萬戶社宅如何達標？內政部盤點64處土地 六都占45處

政府社會住宅政策將從直接興建進一步走向多元取得。內政部表示，中央與地方第一階段預計在2028年前再興辦3萬戶社宅，並維持2032年興辦13萬戶目標，未來除了政府直接興辦，也將透過都市更新分回、容積獎勵取得民間捐贈社宅，以及在地方整體開發區留設社宅用地等方式增加供給。目前全國已盤點64處適合區位，包括六都45處、非六都19處，後續將與地方政府合作開發，並評估引進民間資金。

截至今年7月底，全國累計提供超過24.3萬戶社會住宅，其中直接興辦社宅已達12萬6,656戶，包括中央7萬359戶、地方5萬6,297戶。內政部表示，接下來除持續直接興辦，也將擴大社宅取得管道，預計至2032年興辦社宅仍以13萬戶為目標。

國土署副署長蔡長展表示，13萬戶社宅將透過直接興辦、都市更新分回、都市計畫回饋，以及大眾運輸導向發展容積獎勵等方式共同達成，希望加速擴大社宅供應。

其中，內政部都市計畫委員會自113年起與地方政府協商，希望都市計畫整體開發地區留設一定比例土地，作為社宅等公共使用，並推動整體開發地區社宅用地取得方案。經過兩年多盤點，目前全國已有64處適合區位，其中六都45處、非六都19處。

蔡長展指出，這些土地未來除了興建社宅，也可與地方政府合作活化及多元使用，例如部分空間導入商業使用或提供公部門使用，並可引進民間資金進行開發，希望透過公私合作加速社宅供應。

至於64處土地究竟能提供多少戶社宅，目前仍未定案。蔡長展表示，相關規劃目前仍在草案階段，後續要依各區域屬性、基地規模及地方需求進一步檢討，並與地方政府討論後再進行招商。

內政部政務次長董建宏表示，都市更新也是未來取得社宅的重要管道，目前《都市更新條例》及《都市危險及老舊建築物加速重建條例》相關修法已送立法院，期待立法院儘速審議，未來可進一步透過都市更新分回等方式取得社宅。國家住都中心過去已透過都更取得不少社宅，未來也可將部分住宅以婚育宅形式提供給青年及婚育家庭。

董建宏指出，另一項重點是都市計畫整體開發區，例如新北塭仔圳，過去部分土地屬違章工業區，隨都市發展重新規劃住宅區、商業區及公共設施後，開發過程中回饋公共部門的土地，就可進一步作為社會福利等公共用途。

目前規劃六都整體開發區原則上留設5%、非六都3%土地作為社會福利等公共使用，後續將與地方政府合作開發，可導入一般社宅、婚育宅等用途。至於實際興建戶數及配置方式，仍須視各地條件與地方政府進一步討論。