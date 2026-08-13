電價審議會將舉行 許舒博籲民生凍漲、高獲利企業調漲

9月即將召開電價審議會，近期媒體報導10月電價擬朝凍漲方向規劃。全國商業總會理事長許舒博今天表示，國際能源情勢仍對電價形成上漲壓力，若未來有調整必要，建議優先調漲高獲利、出口表現佳的企業電價，一般家庭及小店家的民生用電則應維持凍漲模式。

經濟部長龔明鑫日前被問及10月電價是否調漲，他回應，政府一向以照顧民生、穩定物價為政策方向，並強調「沒有選舉的考量」。

商總今天舉辦第8屆品牌金舶獎，許舒博會前接受媒體聯訪時表示，目前國際能源供應仍相對緊縮，對台灣電價帶來推升壓力，不過後續仍須視完整資料決定。

許舒博表示，站在商總的立場，面對K型社會，若未來有調整電價必要，建議優先由獲利較高、外銷表現亮眼的企業承擔，目前許多高科技產業已被要求採用較高成本的綠電，即使適度調整電價，衝擊相對有限；反觀一般家庭、小店家等民生用電，他希望維持凍漲，以減輕民眾負擔。

談及台電持續虧損，許舒博建議，朝野之間還是要多溝通，先前政府已編列新台幣1000億元撥補台電，若未來能推動多元化電力來源，在目前政府稅收充足情況下，朝野應支持撥補台電，協助恢復正常營運。若台電財務持續惡化，一旦遭遇天災等重大事件，恐削弱應變能力，對全民都不是好事。

此外，近期食安事件引發關注，許舒博表示，不少食品業者已開始建立「食品身分證」制度，透過產品履歷提升消費者信任。他呼籲政府除追究違規責任外，也應盡速公布檢驗合格、安全可使用的油品名單，讓食品業者及消費者安心使用。

許舒博指出，中秋節將至，糕餅業已接獲大量訂單，但部分業者因油品問題遲遲不敢投入生產，希望政府盡快公布可安全使用的油品品牌，也有助於業者向海外客戶說明產品安全性，降低食安事件對產業的衝擊。