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停牌原因揭曉 泰山：將參與街口電子支付股權拍賣投標案

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
泰山舉行重訊記者會，副總經理李淑惠（左）表示，將參與街口電子支付股權拍賣投標案。記者林海／攝影
泰山舉行重訊記者會，副總經理李淑惠（左）表示，將參與街口電子支付股權拍賣投標案。記者林海／攝影

泰山董事會通過，將以不超過35.95億元的價格，參與街口電子支付股權拍賣投標案。泰山副總經理李淑惠今日表示，目前已經透過法院扣押街口電支5000萬股的股權，將於9月30日舉行股東臨時會通過後參與拍賣。

泰山前團隊於2023年砸新台幣36億元投資街口支付母公司街口金融科技4成股權隨後泰山經營權變天，新團隊提訴訟追討款項，法院判決街口金科應返還股款，泰山聲請強制執行查封時，發現帳戶內資金已轉走，因此透過假執行扣押股權。

李淑惠表示，預期法院近期就會針對扣押到的街口電支股權進行拍賣，對泰山來說，若是其他人拍下股權，款項也會給泰山。但泰山拍下後如何處分，是參與街口營運或是再處分，她則說，還是要看最終拍賣結果。

泰山也公布上半年財務報告，受到油安事件相關損失、中聯油脂投資損失，以及街口金融科技預付投資款減損等因素影響，大虧7.87億元，相較去年同期稅後淨利3.22億元轉為虧損。

泰山表示，針對近期油安事件，依目前掌握情形，就相關產品退貨、存貨銷毀及預估賠償等損失進行估列，稅前影響金額約4億元，泰山目前持有中聯油脂股份有限公司33.33%股權，上半年依權益法認列相關投資損失約2億元。

泰山 標案 街口支付

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