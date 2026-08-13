停牌原因揭曉 泰山：將參與街口電子支付股權拍賣投標案

新光三越接手台北車站商場即將滿月，營運表現雖然優於預期，但百貨龍頭首次進駐車站型商場，又是全台人流最大的台北車站，未來還要達到台鐵訂下年營收50億元的願景，動見觀瞻。新光三越表示，台北車站商場與單純的百貨公司有很大差異，「節奏」、「溝通」都是大挑戰。

2026-08-13 10:01