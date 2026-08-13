勞動部預告修技術士檢定費用 政府撥億元經費減輕民眾負擔

基於技能檢定相關經費運用應符合使用者付費原則，勞動部依據規費法相關規定，參酌近年來物價指數波動及最低工資調幅，在考量民眾經濟負擔最小，衝擊最低的前提下，研擬技術士技能檢定學科測試及術科測試收費標準修正草案，並進行預告程序。

勞動部說明，技術士技能檢定自63年開辦迄今，向來為政府推動產業專業人才培育及技能水準推升重點工作項目之一，為協助國人取得就業所需能力鑑定證明，持續推動技能檢定相關工作。

民眾報考技能檢定繳交費用項目包含簡章書表費、資格審查費、學科測試費、術科測試費、技術士證照費及證書費等項目，本次僅針對「學科測試費」及「術科測試費」二項進行檢討修正。

為減輕民眾負擔，將辦理考試前所需之行政庶務相關費用，改由政府編列預算支應，約計1億元；至民眾參加技能檢定時所需之直接費用，仍維持使用者付費原則，由民眾自行負擔。

勞動部表示，鑒於每小時最低工資自108年至115年調漲幅度達30.7%，物價指數亦調升11.3%，又技能檢定學科測試收費標準自108年迄今未再檢討修正，致學、術科測試之場地、材料及試務營運人事成本逐年增加，影響辦理單位承辦意願。

為確保檢定服務量能、品質與民眾權益，研擬學科及術科測試收費標準方案。調整後，學科從190元調漲至220元，而300多個職類級別術科測試費則平均調漲248元，整體學、術科費用平均調漲278元，平均漲幅約16%。

勞動部表示，為協助減輕弱勢族群參加技能檢定之經濟負擔，勞動部訂有「特定對象參加技術士技能檢定補助要點」。

凡屬獨立負擔家計、中高齡失業、身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶、更生受保護人、長期失業者、二度就業婦女及家庭暴力被害人等13類特定對象，勞動部將持續落實學科測試費、術科測試費、報名資格審查費及證照費等全額補助。