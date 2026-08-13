快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

兆基屋管啟動調查 李建成、林佑任若涉違法依法追責

中央社／ 台北13日電
包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，兆基屋管今天發布聲明。聯合報系資料照
包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，兆基屋管今天發布聲明。聯合報系資料照

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，兆基屋管今天發布聲明表示，前董事長李建成、寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任所涉相關事項，若經調查有具體事證顯示涉及違法或造成兆基屋管損害，兆基屋管將依法採取必要法律措施，包括民事求償、刑事告訴或告發等程序。

媒體日前報導，兆基屋管股份有限公司相關公司趙姬投資股份有限公司、寄居蟹管理顧問公司發生公司債兌付問題，超過100名投資人組自救會，李建成與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票抵債。

兆基屋管今天發布4點聲明，第一，現任董事會及經營團隊將全面檢視過往公司治理、財務及相關經營事項。有關前董事長李建成任職期間的相關經營及財務行為，以及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任涉及兆基屋管的相關事項，董事會均將依公司正式決策、授權程序規定及所掌握的客觀事證，逐一釐清。

兆基屋管指出，如屬個人決策、未經公司合法授權或逾越授權範圍的行為，相關法律責任應由實際行為人依法負責，不應與公司正常營運及現任經營團隊混為一談。

第二，現任董事會已就過往重大交易、資金往來及相關法律關係進行全面清查，並將委由律師、會計師等專業人士，協助釐清相關事實及責任。

兆基屋管表示，如經調查發現任何相關人士的行為有損害公司財產、信用、商譽或股東權益，公司將基於維護公司及全體股東權益的立場，依法追究相關責任。

兆基屋管說明，第三，針對李建成及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任所涉相關事項，公司將依調查結果及具體事證審慎處理；倘若有具體事證顯示相關行為涉及違法或造成公司損害，公司將依法採取必要法律措施，包括民事求償、刑事告訴或告發等程序，以維護公司及股東的合法權益。

兆基屋管表示，第四，現任董事會將持續強化公司治理、內部控制及財務管理制度，並以合法、透明及保障股東、客戶房東、房客與合作夥伴權益為最高原則，呼籲現有客戶務必辨清，不要遭有心人士利用。

兆基屋管重申，此次公司債爭議，僅為李建成及林佑任個人及其公司所為，與兆基屋管無關，呼籲外界不要有未經查證的報導或主張，應依客觀事證區辨公司法人責任與個別人員行為責任，避免因特定人員的個別行為影響公司正常營運及全體客戶、股東等利害關係人權益，否則公司將循司法途徑，維護合法權益。

兆基屋管 兆基 包租代管

延伸閱讀

花敬群：兆基警示帳戶已解凍 將與銀行團協商負債

兆基風暴後 包租代管暴雷 制度須補強

寄居蟹風波延燒 劉世芳允包租代管過度集中、有檢討空間

民眾黨指包租代管淪詐騙溫床 花敬群數度同台兆基前董座…還到日本考察

相關新聞

兆基屋管啟動調查 李建成、林佑任若涉違法依法追責

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，兆基屋管今天發布聲明表示，前董事長李建成、寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任所涉相關...

張雪機車重新組裝引關注 重機玩家：零件經申報查驗「只在賽道騎乘」

大陸重機品牌張雪機車（ZXMOTO）近期在台灣車友圈掀起不少討論，有重機玩家進口零組件再分批運抵台灣重新組裝，卻遭到經濟部大動作扣車。據了解，該玩家為從事機車相關行業已經30年的王茂盛，也強調進口零件都經過申報查驗，也只在賽道騎乘。

流通商戰／天天當周年慶 新光三越接手北車拚年營收50億

新光三越接手台北車站商場即將滿月，營運表現雖然優於預期，但百貨龍頭首次進駐車站型商場，又是全台人流最大的台北車站，未來還要達到台鐵訂下年營收50億元的願景，動見觀瞻。新光三越表示，台北車站商場與單純的百貨公司有很大差異，「節奏」、「溝通」都是大挑戰。

漢測從冷衙門變興櫃股王、傑智奪台積電訂單…2026未上市公司100強：揭默默賺翻隱形冠軍

隱身在桃園龍潭重劃區一條不起眼的巷弄裡，緊鄰半導體封測巨擘美商艾克爾（Amkor）、綠色美妝大廠歐萊德，在兩大企業光環夾擊下，一座僅500坪的鐵皮工廠，幾乎不會被注意。然而，正是這座不起眼的工廠，默默守護全球最先進晶片的命脈。它，是高科技無塵室空汙淨化技術廠傑智環境（下稱傑智）。

國票金拚整併 不當「爛蘋果」！董座張兆順：規模小不是併人就是被併

國票金控合併議題持續火熱，國票金控董事長張兆順昨（12）日表示，國票金因資本額和規模小，不是併別人就是被人併，目前首要目標是減少內耗、提升公司績效、完善公司治理，讓國票金不再是外界形容的「爛蘋果」。

國票金公公併 九大行庫董座表態

公股拿下國票金後未來公公併計畫受關注，立法院昨（12）日召開公公併公聽會，九大行庫董座皆發表意見。兆豐金強調，不論公公併或公民併，政策研議過程一定會把想法誠實向政策制定者報告，政策制定後一定會執行；第一金表示，如能提升經營績效和股東權益，併購策略會認真考慮提供給主管機關參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。