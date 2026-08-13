兆基屋管啟動調查 李建成、林佑任若涉違法依法追責

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，兆基屋管今天發布聲明表示，前董事長李建成、寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任所涉相關事項，若經調查有具體事證顯示涉及違法或造成兆基屋管損害，兆基屋管將依法採取必要法律措施，包括民事求償、刑事告訴或告發等程序。

媒體日前報導，兆基屋管股份有限公司相關公司趙姬投資股份有限公司、寄居蟹管理顧問公司發生公司債兌付問題，超過100名投資人組自救會，李建成與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票抵債。

兆基屋管今天發布4點聲明，第一，現任董事會及經營團隊將全面檢視過往公司治理、財務及相關經營事項。有關前董事長李建成任職期間的相關經營及財務行為，以及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任涉及兆基屋管的相關事項，董事會均將依公司正式決策、授權程序規定及所掌握的客觀事證，逐一釐清。

兆基屋管指出，如屬個人決策、未經公司合法授權或逾越授權範圍的行為，相關法律責任應由實際行為人依法負責，不應與公司正常營運及現任經營團隊混為一談。

第二，現任董事會已就過往重大交易、資金往來及相關法律關係進行全面清查，並將委由律師、會計師等專業人士，協助釐清相關事實及責任。

兆基屋管表示，如經調查發現任何相關人士的行為有損害公司財產、信用、商譽或股東權益，公司將基於維護公司及全體股東權益的立場，依法追究相關責任。

兆基屋管說明，第三，針對李建成及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任所涉相關事項，公司將依調查結果及具體事證審慎處理；倘若有具體事證顯示相關行為涉及違法或造成公司損害，公司將依法採取必要法律措施，包括民事求償、刑事告訴或告發等程序，以維護公司及股東的合法權益。

兆基屋管表示，第四，現任董事會將持續強化公司治理、內部控制及財務管理制度，並以合法、透明及保障股東、客戶房東、房客與合作夥伴權益為最高原則，呼籲現有客戶務必辨清，不要遭有心人士利用。

兆基屋管重申，此次公司債爭議，僅為李建成及林佑任個人及其公司所為，與兆基屋管無關，呼籲外界不要有未經查證的報導或主張，應依客觀事證區辨公司法人責任與個別人員行為責任，避免因特定人員的個別行為影響公司正常營運及全體客戶、股東等利害關係人權益，否則公司將循司法途徑，維護合法權益。