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張雪機車重新組裝引關注 重機玩家：零件經申報查驗「只在賽道騎乘」

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
大陸張雪機車深受重機迷關注，國內有重機玩家進口零組件再分批運抵台灣重新組裝，卻遭到經濟部大動作扣車。圖為榮耀手機日前在大陸上市新款機型，冠名贊助的張雪機車也搬到現場。聯合報系資料照
大陸張雪機車深受重機迷關注，國內有重機玩家進口零組件再分批運抵台灣重新組裝，卻遭到經濟部大動作扣車。圖為榮耀手機日前在大陸上市新款機型，冠名贊助的張雪機車也搬到現場。聯合報系資料照

大陸重機品牌張雪機車（ZXMOTO）近期在台灣車友圈掀起不少討論，有重機玩家進口零組件再分批運抵台灣重新組裝，卻遭到經濟部大動作扣車。據了解，該玩家為從事機車相關行業已經30年的王茂盛，也強調進口零件都經過申報查驗，也只在賽道騎乘。

對於被進口的細節、扣車的經過，王茂盛今日表示因工作繁忙，不便接受訪問。但他在臉書發文表示，昨天中午，經濟部關務署、國貿局、還有荷槍實彈全副武裝的轄區警員，來到他私人改車研究車子的實驗室，他也據實說明如何進口這些零件，所有的報單都可以查驗核對。

王茂盛表示，當初採購零件的時候，是在廣州碣石殺肉場，購買當地事故車，已拆解成零件，這是為什麼那麼快拿到車子的原因，而在這過程當中，他還用了很多其他廠牌的車子的料跟原物件。

王茂盛指出，他在這個業界已經30年，修改零件精密的測試車輛跟調校軟體對他而言是非常容易，因為場內加工、測試，包含動力測試所有的設備都非常齊全，他利用這些加工的工具，重新修改所有的零部件，重新打造一台820他想要下賽道的車。

王茂盛強調，所有的加工現場都看得到，設計圖怎麼樣修改也都告知了，這是屬於個人財產，無法用27條關稅法來執行，「但是他們堅持那也沒關係，既然要讓車子拖回查驗，我也是極力的配合。」

王茂盛表示，他每天工作很忙，每天都要跑測試車輛的研究單位，要負責全台灣60%以上的重型機車軟體編程，他只是愛玩車而已，希望經濟部可以看到，這是他為了車子這30年來努力不懈的突破自己的技術，就因為這樣子的興趣才能讓他一直從事這樣的工作。

重機 張雪機車 組裝

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