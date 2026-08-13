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海洋產業總產值已達1.5兆元 政院拍板海洋科技與產業發展方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

海洋委員會日前公布2024年我國海洋產業總產值突破1.5兆元（占GDP 5.9%），展現強大的藍色經濟動能。而為延續「探索海洋」國政願景，行政院近期已核定並發布「海洋科技與產業發展方案」。海洋委員會表示該方案以「科技賦能」為核心，全面貫徹「安全、永續、共榮」三大戰略主軸，將可構築國家級的藍海經濟藍圖。

海洋產業產值是瞭解我國各類海洋產業發展方向及長期趨勢的重要指標，更是提供政府在調查海洋產業規模、經濟重要性及擬定海洋產業相關法規制度之重要參考依據。海委會攜手相關部會研析建立產值推估試算模型，針對我國107至113年的海洋產業產值進行調查，並完成海洋產業產值之初步估算。

海洋委員會主任委員管碧玲表示，海委會自2018年成立以來，肩負統整我國海洋事務的任務，為協助產業推動未來發展，推動《海洋產業發展條例》立法，於2024年01月01日正式施行，以完善我國海洋產業發展環境，為產業界尋求突破。

整體而言，我國海洋產業產值由2018年的9,755億元成長至2024年的1兆5,108億元；產值占比前三大產業別分別為「海洋運輸及輔助」、「海洋漁業與養殖」及「海洋休閒遊憩」產值分別為7,533億元、3,532億元及2,084億元，前兩者為我國傳統優勢海洋產業，長期穩定支撐海洋經濟，若以個別產業成長率來看，2023年至2024年成長幅度前三高依序為「海洋能源」、「海洋運輸及輔助」及「海洋工程」，增幅分別為84.4%、58%及32.1%，第一、三項產值大幅成長反映政府近年積極推動淨零碳排的成果。

海洋產業產值估算成果不僅是冰冷的數據，更是我國相關從業人員努力打拼的豐碩成果，產值估算與調查作業是一項繁複的工程，海委會將持續協調各相關部會，共同為政府及民間企業建立更完整的海洋產值數據資料庫。

展望未來，科技賦能不僅是國內產業升級的引擎，更是臺灣接軌國際海洋治理標準、立足印太戰略的關鍵。海委會將持續攜手產官學研，進行海洋科技技術創新研發及海洋科技產業升級與落地應用，共同邁向「安全、永續、共榮」的韌性海洋國家。

海洋 政院 願景

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