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三大綜效 台灣大宣布收購精誠

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
台灣大哥大總經理林之晨表示台灣大目前已持有精誠資訊11.86%股權，完成收購後，總持股將達50.86%以上。記者季相儒／攝影
台灣大哥大總經理林之晨表示台灣大目前已持有精誠資訊11.86%股權，完成收購後，總持股將達50.86%以上。記者季相儒／攝影

台灣大哥大昨晚宣布公開收購精誠資訊股權，藉以達到深度ＩＣＴ（資通訊科技）策略結盟，創造跨售、人工智慧（ＡＩ）與區域化三大綜效。

台灣大原本就是精誠資訊最大單一法人股東，目前持股百分之十一點八六。此次透過全資子公司台信電訊收購精誠資訊至少百分之卅九股權，總持股將增至百分之五十點八六以上。

精誠資訊是台灣資訊服務龍頭廠，業務涵蓋金融服務、系統整合與加值服務等。精誠旗下有多款知名專業股票與期權看盤分析軟體，最具代表性的產品包含轟天雷、富貴贏家等看盤軟體。

台灣大指出，這次收購對價為一股精誠資訊普通股換取台灣大普通股○點八四股及現金九十二點五元，若以台灣大及精誠資訊昨天收盤價計算，每股收購價約當為一八四點五元，溢價約百分之廿九點五，並超過其股價歷史最高股價一七二點五元。全案收購價金為一九五點八億元至二九一點三億元。

台灣大總經理林之晨昨說，雙方深度結盟可達成三大綜效，其中最重要的綜效是ＡＩ。他表示，過去也有電信業者併購資服業者的案例，「以前雙方合併只求跨售，而在ＡＩ的時代，企業追求ＡＩ落地時，要求更緊密的ＩＴ（資訊科技）跟ＣＴ（通訊科技）結合，因此這對於雙方而言是一個巨大商機。」未來，雙方在台灣、日本、大東南亞等重點市場，將持續加大ＡＩ資料中心與高速網路資產投資。

台灣大投資精誠以來，兩年內創造數十億元業務綜效。去年台灣資服市場精誠集團加上台灣大市占率僅逾百分之七。林之晨指出，未來市占率有機會在五至六年內倍增至百分之十四。

精誠 台灣大 林之晨

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