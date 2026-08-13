新聞分析／公股薪酬改不了 還談公公併？

國票金控今年董事改選，從選前是否要「民轉公」，到改選後的「副董事長」之爭都受市場熱議。如今國票金已是泛公股金融機構，比起只聚焦是否設置副董事長及其薪酬，更應思考在公股化之後，如何通盤檢視經營管理階層的薪酬改革，以及何時能完成國票金的整併工作，解決國票金內部多年來內耗不斷的問題，並發揮互補綜效、強化整併後在國內金融市場的競爭力。

針對國票金公股化之後的薪酬，財政部十多年前已訂定「財政部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長總經理薪資標準規範」，如果國票金董、總等高管薪水不調，就是違反規定，更導致「一國兩制」的怪現象，更讓國票金成為變相的「公股肥貓」。至於改到什麼程度，是否要和其他泛公股的薪酬拉平，或是要如何和績效掛鉤，如何調整可以商榷，但不應不作為，甚至是以拖待變。

尤其國票金現任的董、總都是公股指派，財長莊翠雲也已表態國票金董、總及副董薪酬會一併檢討，如果公股代表連檢討薪酬都做不到，又如何能放心地委以推動整併的重責大任。

事實上，公股陣營在這次改選出手大買國票金股票時，就有推動「公公併」的想法，彰銀、台企銀作為合併對象是最初的腹案，經再三評估後，決定由彰銀出線。主要考量是彰銀的銀行業務夠大，又缺一張金控牌，而這張金控牌還附帶創投、證券、票券等子公司，若能順利合併，新的「彰銀金控」旗下子公司完整，且對國票金的原股東，彰銀的品牌，加上其獲利條件、體質絕對能信任，又是一家大型行庫，股東股權就算被稀釋，也能當快樂的投資人。若國票金整併牛步化，只會讓外界質疑公股的決心，也落入外界「圖利特定財團」的口實。

對於耐斯集團昨率先在董事會提案贊成薪酬改革、支持公股整併，甚至直接點名評估可能性最高的彰銀合併國票金，此舉除了以行動表態支持政策方向，也希望對於連日來各種「陰謀論」說法發揮「洗刷汙名」的效果。但比起來自民股的支持，更重要的是公股陣營的決心，包括公股董事也要有依財政部公股管理規定辦理薪酬繳庫的認知，例如國票金的獨董薪酬一年也有數百萬元之譜，讓八大行庫望塵莫及，相關的獨董也應該按規定將該繳庫的酬勞繳庫。

國票金推動高層薪酬改革是整併前的第一步，與其等待由整併來解決公股金融體系薪酬不對等的問題，公股要拿出決心落實薪酬改革，才能得到外界的信任，否則只會被質疑公股拿下國票金，到頭來是養了另一群「肥貓」。