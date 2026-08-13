兩大方向 財長：國票金高層薪酬應改革

經營高層薪酬改革以及推動「公公併」，國票金控兩大發展策略定調。財政部長莊翠雲昨明確表態，會進行至少董事長、總經理和副董事長的「三巨頭」薪酬改革，並將由泛公股金融機構積極評估併購國票金的可行性。此外，國票金民股董事陳冠如也在昨天董事會提出支持薪酬改革與公公併的議案。在兩大重點策略定調後，未來如何執行將是外界關注焦點。

立法院財委會昨天舉行公聽會，主題為「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」，國票金首次以公股身分列席，但近日因領取高薪引發爭議的國票金副董陳冠舟請假，擔任主席的立委賴士葆抨擊陳「藐視國會」。

國票金董事長張兆順表示，他受上級之命出任董座的三大任務，就是「消除內耗、提升經營績效、加強公司治理。」他說，國票金規模太小，一定要整併，「不是併人就是被併」，但現在並非國票金談合併的好時機，應該先變好變美。先前國票金被說是「爛蘋果」，更有金控（指第一金）被點名合併國票金之後股價連跌三天，因此在合併之前，應先讓國票金體質變好，並要其他泛公股拭目以待，「到時候應該是來搶我們」。

張兆順也指出，國票金可以「公公併」，也可以「公民併」，如果民營金融機構願意出高價搶親，也是員工以及股東的福利。

兆豐金董事長董瑞斌表示，泛公股董總都是官派經理人，不論公公併或公民併，政策研議過程一定會把想法誠實向政策制定者報告，政策制定後一定會執行，所以沒有不執行的道理。華南金董事長陳芬蘭則說態度和兆豐一致，至於現正進行公股投信四合一合併，已走到和員工協商安置計畫，做法公開透明，和工會定期開會，員工福利等都對員工公開透明。

併國票金 彰銀：態度開放

由於彰銀與國票金「公公併」的呼聲最高，彰銀董事長胡光華對此表示，對於市場傳聞，目前無法評論，但只要對長期提升彰銀競爭力、提升股東權益、創造企業價值，彰銀都會用開放性的態度來評估。市場人士解讀，胡光華的說法不排除彰銀併購國票金的可能性。

而對於國票金的薪酬改革，張兆順表示，薪酬若要調整，「我當然可以」，但不是單純「打折打到骨折」，而是整體薪酬應合理化、與貢獻及績效掛鉤，本次董事會就會檢討，連「副董事長存在與否也可以檢討」。

莊翠雲則說，薪酬改革的範圍一定包括董事長、總經理、副董事長。她指出，公司有一定的制度，檢討方案將會送薪酬委員會討論、接著就會送董事會，現在已在進行中。

耐斯陳冠如 支持薪酬改革

而國票金昨天近午舉行董事會，代表耐斯集團的民股董事陳冠如提出兩項臨時動議，一是推動國票金的公公併，二是推動涵蓋「三巨頭」的薪酬改革。

知情人士指出，陳冠如的提案內容建議由經營團隊啟動泛公股金融機構整併的可行性，並將彰銀納入評估標的範圍。薪酬改革的提案內容則是啟動整體薪酬制度檢討，且範圍涵蓋董事長、副董事長、總經理及各級高階經理人，且及於各子公司。

張兆順在會中表示，整併對象應該不要僅限彰銀，因此這項提案未進行表決或作成決議。薪酬改革方面，代表公股的一銀也提案進行高階經理人的薪酬改革。在討論過程中，有與會董事建議「不要寫得這麼清楚（指明確載明三巨頭），只要寫高階經理人要進行薪酬改革就好。」

國票金薪酬委員會昨已針對副董事長薪酬案進行討論，議案內容涵蓋副董的固定月薪和相關福利等，結果通過要檢討副董薪酬，後續仍須經董事會核議才能定案。