台灣大哥大公開收購精誠 搭AI熱潮促成深度結盟

搶進AI趨勢，台灣大哥大（3045）公開收購精誠，全力加速資通訊（ICT）布局，台灣大總經理林之晨說，對的「人」加上對的「時間」，促成雙方深度結盟，「AI」則成為收購案的關鍵東風。

近年電信積極轉型智慧資通訊服務業者，中華電信及遠傳布局多年，搭上AI熱潮，企業客戶加速數位轉型，並升級AI，對企業事業群帶來亮眼的營收成長，更被外資看好ICT是電信業獲利成長的重要驅動要素，調高對於中華電信及遠傳2026年、2027年營收及獲利預估以及目標價。

台灣大過去著重個人用戶以及電子商務等市場，較少耕耘企業市場，近年急起直追，除提升內部科技力，也透過策略結盟精誠，加速搶進智慧資通訊市場，完成公開收購後持股58%，已經計劃「彎道超車」，五年後企業營收要衝刺「千億元」規模。

林之晨表示，策略投資精誠後，雙方在「產品組合互補、業務體系共銷、大東南亞市場共進」三箭齊發的策略架構下，至今推出近50項企業解決方案，兩年內創造數十億元業務綜效，成案件數年增達10倍以上。

隨著AI趨勢加速發展，林之晨表示，對的「人」，對的「時間」，加上AI時代，需要資服業的IT及電信的CT關鍵核心優勢，促成雙方深度結盟。

林之晨表示，未來深度策略聯盟成形後，雙方軟體技術人力將達近4,500 位、業務銷售人員近千位，將持續強化台灣資服市場並擴大國際布局。