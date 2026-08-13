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291億元！台灣大收購精誠 衝刺資訊服務市占

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大昨（12）日宣布，將以換股加現金方式，公開收購國內資訊服務業龍頭業者精誠。 聯合報系資料照
台灣大哥大昨（12）日宣布，將以換股加現金方式，公開收購國內資訊服務業龍頭業者精誠。 聯合報系資料照

台灣大哥大（3045）昨（12）日宣布，將以換股加現金方式，公開收購國內資訊服務業龍頭業者精誠；台灣大計劃，將在原本持股11.86%的基礎上再增持39%-58%股權，完成收購後將持有精誠股權50.86%至將近七成。

按規畫，精誠1股可換取台灣大普通股0.84股及現金92.5元，相當於每股收購價約184.5元，以昨日精誠股價142.5元計算，溢價率約29%，收購價金上限約291億元。

台灣大公開收購精誠概況
台灣大公開收購精誠概況

台灣大總經理林之晨表示，未來兩家業者在台灣資服市場合計市占率將倍增，擴大日本及大東南亞布局，台灣大企業事業群衝刺「千億」營收目標。

台灣大董事會通過以全資子公司台信電訊公開收購精誠，收購時間為8月18日至10月6日，完成收購後，加計之前策略入股，台灣大將持有精誠至少50.86%股權，總投資金額上限約330.7億元。

台灣大指出，換股是以先前台信電訊持有台灣大股權（類庫藏股）交換，不影響股本，精誠維持上市公司資格。

台灣大強調，收購案獲得精誠資訊董事長林隆奮的支持，並取得精誠創辦人家族投資公司卓銳、永威資本、卓威投資等持股超過10%股東出具應賣承諾書。

精誠是台灣最大資訊服務業者，去年營收約440億元，稅後純益21.5億元，每股純益7.91元，今年前7月營收321億元，年增36%，為歷史同期新高。

林之晨表示，取得精誠過半股權後，後續進行董事改選，將全面加速整合精誠的「資訊科技（IT）」與台灣大的「通訊科技（CT）」，共創三大ICT綜效，目標在AI時代企業資服市場市占率倍增，首年將加速貢獻台灣大營收、獲利，未來將逐年墊高，還可合併認列精誠營收、獲利。

2025年台灣資服市場年產值約6,596億元，精誠集團加上台灣大市占率僅逾7%，仍有巨大成長空間，林之晨表示，未來市占率持續墊高，可望在五、六年後倍增至14%，長期企業資服營收年複合成長可達20%以上，加速達成台灣大企業事業群衝刺「千億」營收規模。

林之晨認為，企業在AI時代加速轉型升級，ICT整合資服方案需求大增，台灣大與精誠全面整合算法、算力、算術，實現Ai4iA （AI for Industry Application） 願景，加大AIDC與高速網路資產投資，搶攻企業AI資服商機。

精誠 台灣大 台灣大哥大

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