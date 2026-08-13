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國票金公公併 九大行庫董座表態

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

公股拿下國票金（2889）後未來公公併計畫受關注，立法院昨（12）日召開公公併公聽會，九大行庫董座皆發表意見。兆豐金強調，不論公公併或公民併，政策研議過程一定會把想法誠實向政策制定者報告，政策制定後一定會執行；第一金表示，如能提升經營績效和股東權益，併購策略會認真考慮提供給主管機關參考。

台企銀及土銀明確表態身為專業銀行目前不評估，土銀更強調國票金股本小，併入後可能會成為國營金控而下市。圈內盛傳最適合合併的彰銀表示，只要能長期提升競爭力，都會持開放審慎態度評估。

兆豐金董事長董瑞斌表示，泛公股董總都是官派經理人，不論公公併或公民併，政策研議過程一定會把想法誠實向政策制定者報告，政策制定後一定會執行，所以沒有不執行的道理。至於併國票金，上市公司不適合在股票交易期間討論。

第一金董事長邱月琴表示，贊同專家學者意見，合併不是目的，而是提升競爭力的工具，如果能提升經營績效和股東權益，併購策略會認真考慮提供給主管機關參考。目前還沒有公公併想法。

立委賴士葆表示，外界盛傳由彰銀併國票金，對此，彰銀董事長胡光華說，市場傳聞目前無法評論，不過只要能提升競爭力、股東權益及創造企業價值，彰銀都會持開放審慎態度評估。賴追問國票金缺銀行是否彰銀最適合，胡回應，沒明朗化前不適合評論。

華南金董事長陳芬蘭說，態度和兆豐一致。現正進行投信四合一合併，已走到和員工協商安置計劃，做法公開透明，和工會定期開會，員工福利等都對員工公開透明。

公公併 國票金 兆豐金

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