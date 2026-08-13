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國票金拚整併 不當「爛蘋果」！董座張兆順：規模小不是併人就是被併

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國票金控董事長張兆順。記者林伯東／攝影
國票金控董事長張兆順。記者林伯東／攝影

國票金控（2889）合併議題持續火熱，國票金控董事長張兆順昨（12）日表示，國票金因資本額和規模小，不是併別人就是被人併，目前首要目標是減少內耗、提升公司績效、完善公司治理，讓國票金不再是外界形容的「爛蘋果」。

立法院財委會昨日召開公聽會，聚焦「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」，國票金首次以公股身分列席。

九大公股行庫看合併
九大公股行庫看合併

張兆順指出，國票金原為民營金融機構，資本額僅336億元、淨值約450億元，還拿了60多億元投資純網銀，實際可運用資金相當有限，但在規模受限下，經營表現其實相當亮眼，今年上半年年化ROE約達11.5%，若僅憑獲利金額或每股純益（EPS）等絕對數字檢視，容易忽視員工的付出。

針對外界最關心的「公公併」議題，張兆順指出，接任國票金董事長的核心任務就是要消除內耗、加強公司治理，提升公司經營績效。過去市場屢次傳出有公股要與國票金合併，但謠傳中的併購對象也因此「股票連跌三天」，甚至被外界戲稱國票金是「爛蘋果」。

張兆順強調，會將公司「弄得美美的」，誓言要撕掉「爛蘋果」的標籤，目標在最短時間內大幅提升公司治理，做到未來「只要有機構被點名要併國票金，對方的股票能連漲七天」，讓泛公股、甚至民營金融機構爭相搶併購。

張兆順強調，國票金對整併持開放態度，「公公併」是一種選項，但也不應排除與民營金控合作的可能性，只要能為公司帶來綜效，為股東與員工創造最大福利，各種整併路徑皆可探討。

面對立委賴士葆質疑高階經理人薪酬過高問題，張兆順明確表示，高薪酬均經過薪資報酬委員會審議，但今年就會針對高階經理人薪酬結構、副董事長設置等議題進行優化與合理化整頓。

國票金薪酬委員會昨日針對副董事長薪酬案進行討論，議案內容涵蓋副董的固定月薪和相關福利等，結果通過要檢討副董薪酬，後續仍須經董事會核議才能定案。

國票金 蘋果 整併

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