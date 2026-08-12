美日移轉訂價查核升溫 安永呼籲臺商重建全球稅務治理架構

全球供應鏈重組、關稅政策變動與國際稅務監管升溫，正為跨國企業帶來新的移轉訂價挑戰。隨著美國與日本持續強化查核及資訊透明要求，促使企業需重新檢視全球稅務治理及供應鏈布局。安永聯合會計師事務所12日舉辦「國際稅務變革下的臺灣跨國企業移轉訂價因應策略」網路研討會，聚焦美國、日本及全球的最新稅務治理趨勢，協助企業掌握國際稅務趨勢及企業因應方向。

美國Ernst & Young LLP, Taiwan Tax Desk邱昱傑協理表示，美國近年移轉訂價查核方向已從單純檢視利潤率結果，進一步聚焦交易背後的商業實質、價值創造及功能風險配置。美國國稅局（IRS）除持續關注文據品質與可比較性分析外，也透過近期訴訟案例強調企業須提出足以佐證移轉訂價政策的決策紀錄及功能貢獻證據。另一方面，備受關注的臺美避免雙重課稅法案採「快速減免＋協定授權」雙軌架構，未來有望降低部分美國來源所得的扣繳稅負，提升臺灣企業赴美投資及營運的稅務確定性。企業除應持續追蹤法案進展外，也應檢視既有移轉訂價政策是否與實際營運模式一致，並善用預先訂價協議(APA)等工具降低跨境爭議風險。

接續聚焦日本移轉訂價新趨勢，日本Ernst & Young Tax Co.移轉訂價服務 黃鈺書經理分享，日本自今年4月起正式導入特定關係人交易文件保存制度，要求企業保留更完整的交易計算明細與訂價依據，不僅涵蓋跨境交易，也適用於日本境內關係人交易。

安永建議在日本設有子公司的臺灣企業應儘早盤點無形資產授權、集團服務分攤等交易，檢視合約、計價明細及相關佐證文件是否完整，同時透過憑證管理與系統自動化，提高移轉訂價合規及查核因應能力。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務資深經理廖淑樺分享，在國際稅務透明度持續提高及各國查核趨勢轉變下，移轉訂價文件已不再只是法規遵循工具，而是企業全球供應鏈、商業模式及利潤配置的重要呈現。近年各國稅務機關越來越重視「為何利潤應分配於特定企業」的核心問題，因此企業除準備三層文據外，更應建立一致性的全球供應鏈敘事，確保集團主檔報告、國別報告及各國移轉訂價報告間維持一致。她建議跨國企業應定期檢視供應鏈重組、海外功能變化及利潤配置邏輯，並建立跨國文件管理機制，讓移轉訂價管理從被動法遵進一步升級為主動治理。

最後，安永聯合會計師事務所移轉訂價服務執業會計師林志仁表示，全球供應鏈重組及關稅政策變化正重新影響企業利潤分配邏輯。當關稅、物流成本或市場環境改變時，企業應重新檢視各關係企業的功能、風險及資產配置是否仍符合既有移轉訂價定位。例如有限風險配銷商或契約製造商若承擔過多市場、存貨或關稅風險，可能引發稅務機關質疑其利潤配置合理性。他建議企業應從交易模式、風險承擔能力及可比較性分析等面向進行全面檢視，並針對高風險跨境交易評估申請單邊或雙邊預先訂價協議(APA)，以提高稅務確定性並降低未來查核及雙重課稅風險。