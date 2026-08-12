工總籲政府加速核電審查 積極研究SMR確保供電穩定

全國工業總會理事長潘俊榮今天表示，政府雖已啟動核二、核三重啟評估及審查程序，但從評估到重啟至少仍需2至3年，面對半導體及AI產業快速成長，恐緩不濟急，呼籲政府在安全無虞前提下加速審查，並積極研究小型模組化反應爐（SMR）可行性，同時布建儲能系統，提升電網韌性。

工總發布新聞稿表示，今天舉行第13屆第10次理監事聯席會議，由理事長潘俊榮主持，經濟部長龔明鑫應邀出席並發表專題演講。

潘俊榮致詞表示，產業界對未來供電穩定仍有疑慮，建議政府除加速核二、核三重啟審查外，也應積極評估SMR作為基載電力，利用其高安全性、占地小及建置彈性的特性，緩解科學園區及產業園區用電壓力。

他也呼籲政府加快布建儲能系統，尤其發展燃料電池，讓關鍵產業聚落及產業園區得以部署分散式電網，進一步提升整體電網韌性。

此外，潘俊榮指出，AI產業快速發展雖帶動經濟成長，也加劇產業「K型分化」現象。傳產是支撐國家運作及民生穩定的重要基礎，政府在推動AI產業發展的同時，也應加大對傳統產業的支持，促進產業均衡發展。

針對今年初的「土方之亂」，潘俊榮則表示，營建土方約9成可再利用，政府應從循環經濟角度重新檢視其價值，將其作為填海造地、港區擴建及低窪地區補強等工程材料，並放寬暫置土地限制，完善相關配套，推動土方資源循環再利用。

工總表示，與會理監事及顧問也向龔明鑫反映央行信用管制、藥品關鍵原物料自主生產能力及各產業勞動力需求等議題，盼透過產官合作提升產業競爭力，為台灣經濟注入新動能。