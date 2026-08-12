聽新聞
0:00 / 0:00

工總籲政府加速核電審查 積極研究SMR確保供電穩定

中央社／ 台北12日電

全國工業總會理事長潘俊榮今天表示，政府雖已啟動核二、核三重啟評估及審查程序，但從評估到重啟至少仍需2至3年，面對半導體及AI產業快速成長，恐緩不濟急，呼籲政府在安全無虞前提下加速審查，並積極研究小型模組化反應爐（SMR）可行性，同時布建儲能系統，提升電網韌性。

工總發布新聞稿表示，今天舉行第13屆第10次理監事聯席會議，由理事長潘俊榮主持，經濟部長龔明鑫應邀出席並發表專題演講。

潘俊榮致詞表示，產業界對未來供電穩定仍有疑慮，建議政府除加速核二、核三重啟審查外，也應積極評估SMR作為基載電力，利用其高安全性、占地小及建置彈性的特性，緩解科學園區及產業園區用電壓力。

他也呼籲政府加快布建儲能系統，尤其發展燃料電池，讓關鍵產業聚落及產業園區得以部署分散式電網，進一步提升整體電網韌性。

此外，潘俊榮指出，AI產業快速發展雖帶動經濟成長，也加劇產業「K型分化」現象。傳產是支撐國家運作及民生穩定的重要基礎，政府在推動AI產業發展的同時，也應加大對傳統產業的支持，促進產業均衡發展。

針對今年初的「土方之亂」，潘俊榮則表示，營建土方約9成可再利用，政府應從循環經濟角度重新檢視其價值，將其作為填海造地、港區擴建及低窪地區補強等工程材料，並放寬暫置土地限制，完善相關配套，推動土方資源循環再利用。

工總表示，與會理監事及顧問也向龔明鑫反映央行信用管制、藥品關鍵原物料自主生產能力及各產業勞動力需求等議題，盼透過產官合作提升產業競爭力，為台灣經濟注入新動能。

核電 供電 核二

延伸閱讀

AI算力中心用電大增CCS可望成低碳供電新選項

南韓政府設7大SEED計畫 盼以尖端技術開啟未來

台積電傳300億搶廠 中部科技供應鏈迎來「聚落溢價」新時代

AI電力族群 長線釣大魚

相關新聞

國票金拚整併 不當「爛蘋果」！董座張兆順：規模小不是併人就是被併

國票金控合併議題持續火熱，國票金控董事長張兆順昨（12）日表示，國票金因資本額和規模小，不是併別人就是被人併，目前首要目標是減少內耗、提升公司績效、完善公司治理，讓國票金不再是外界形容的「爛蘋果」。

國票金公公併 九大行庫董座表態

公股拿下國票金後未來公公併計畫受關注，立法院昨（12）日召開公公併公聽會，九大行庫董座皆發表意見。兆豐金強調，不論公公併或公民併，政策研議過程一定會把想法誠實向政策制定者報告，政策制定後一定會執行；第一金表示，如能提升經營績效和股東權益，併購策略會認真考慮提供給主管機關參考。

新聞分析／公股薪酬改不了 還談公公併？

國票金控今年董事改選，從選前是否要「民轉公」，到改選後的「副董事長」之爭都受市場熱議。如今國票金已是泛公股金融機構，比起只聚焦是否設置副董事長及其薪酬，更應思考在公股化之後，如何通盤檢視經營管理階層的薪酬改革，以及何時能完成國票金的整併工作，解決國票金內部多年來內耗不斷的問題，並發揮互補綜效、強化整併後在國內金融市場的競爭力。

兩大方向 財長：國票金高層薪酬應改革

經營高層薪酬改革以及推動「公公併」，國票金控兩大發展策略定調。財政部長莊翠雲昨明確表態，會進行至少董事長、總經理和副董事長的「三巨頭」薪酬改革，並將由泛公股金融機構積極評估併購國票金的可行性。此外，國票金民股董事陳冠如也在昨天董事會提出支持薪酬改革與公公併的議案。在兩大重點策略定調後，未來如何執行將是外界關注焦點。

三大綜效 台灣大宣布收購精誠

台灣大哥大昨晚宣布公開收購精誠資訊股權，藉以達到深度ＩＣＴ（資通訊科技）策略結盟，創造跨售、人工智慧（ＡＩ）與區域化三大綜效。

經部大力查緝...大陸重型機車要進口來台？經長龔明鑫指出「唯一途徑」

有業者透過社群媒體展示自中國大陸將張雪重型機車零組件分拆後，分批輸入台灣，再於國內組裝成車，引起邀經濟部、財政部、交通部及內政部聯合查緝。經濟部長龔明鑫12日表示，現行法規不允許大陸重機進口，不論是整車還是零組件，法規就是如此，因此會加以查緝。他也提及，若大陸重機想進口到台灣，就是要透過貿易談判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。