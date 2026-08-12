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產官學界齊聚交流減碳議題 交通部助產業朝向淨零永續目標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應全球氣候變遷及2050淨零排放目標，環境部於114年3月4日公告修正「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，將符合一定條件之汽車運輸業、鐵路運輸業及旅館業納入溫室氣體盤查登錄對象；溫室氣體盤查是產業建立碳管理的重要基礎，為促進產官學界交流溫室氣體盤查及減碳實務，交通部8月11日舉辦「運輸及旅館業溫室氣體盤查實務研討會－盤查深化・減碳前行永續論壇」。

主任秘書沈慧虹表示，淨零轉型是一項長期且持續精進的工作，需要政府、產業、公協會及學研單位共同參與。交通部將持續配合國家2050淨零排放政策，並督同相關業務主管機關推動相關節能減碳措施。其中，公路局持續推動汽車運輸業提升能源使用效率及低碳轉型；鐵道局透過鐵道政策、建設發展及跨單位合作，營造有利於鐵路運輸永續發展之環境；觀光署則推動旅館業節能管理及永續經營，協助產業逐步朝向淨零轉型目標前行。

本次論壇首先由環境部氣候變遷署說明溫室氣體排放量盤查相關制度及實務重點，協助業者瞭解盤查登錄制度及實務作業；次依不同產業特性規劃汽車運輸業、鐵路運輸業及旅館業三大主題場次，分別由交通部公路局、鐵道局及觀光署說明所主管產業之政策推動、溫室氣體盤查及永續發展相關作為，並邀請汽車客運、貨運、鐵路運輸及旅館業者分享盤查、能源管理及減碳實務經驗，透過座談交流蒐集業界意見，作為後續政策推動及相關支持作為精進之參考。

本次論壇共計約202位政府機關、產業、公協會及學研單位代表參與。與會各界代表對於溫室氣體盤查實務、能源使用與碳管理、運輸業車輛與設備低碳轉型、設備節能與能源效率提升、永續認證、綠色供應鏈以及產業對人才培育、政府輔導與相關資源支持需求等議題進行交流，並提出相關建議。

交通部將持續與環境部、所屬主管機關、產業公協會及業者共同合作，強化跨部會及公私部門合作，並依產業需求推動相關社會溝通、經驗交流及支持作為，協助運輸及旅館業從溫室氣體盤查出發，逐步掌握排放來源、提升能源及碳管理能力，並將盤查成果轉化為減碳行動，共同促進產業穩健邁向低碳與永續發展。

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