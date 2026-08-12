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經部大力查緝...大陸重型機車要進口來台？經長龔明鑫指出「唯一途徑」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫12日表示，現行法規不允許大陸重機進口，不論是整車還是零組件，法規就是如此，因此會加以查緝。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫12日表示，現行法規不允許大陸重機進口，不論是整車還是零組件，法規就是如此，因此會加以查緝。聯合報系資料照

有業者透過社群媒體展示自中國大陸將張雪重型機車零組件分拆後，分批輸入台灣，再於國內組裝成車，引起邀經濟部、財政部、交通部及內政部聯合查緝。經濟部長龔明鑫12日表示，現行法規不允許大陸重機進口，不論是整車還是零組件，法規就是如此，因此會加以查緝。他也提及，若大陸重機想進口到台灣，就是要透過貿易談判

龔明鑫表示，兩國之間所有貿易行為應該透過談判，決定開放哪些產品進口，台灣與其他國家的貿易均是如此，如果沒有跟台灣談判就讓它進口，對於跟台灣有談判的國家是不公平的，只可惜台灣現在跟中國大陸已無貿易談判進行。龔明鑫強調，如果大陸的重型機車希望可以賣到台灣，經濟部非常歡迎重啟談判。

經濟部表示，若業者係以常態化方式於國內組裝中國大陸製重型機車，依「大陸地區產業技術引進許可辦法」規定，應事先申請許可，且須以不妨害國家安全及經濟發展為限。但經濟部強調，考量我國重型機車產業發展成熟，相關產品供應充足，如引進大陸重型機車生產技術或組裝模式，恐對國內產業及市場秩序造成衝擊，因此經濟部不會核發相關許可。

經濟部強調，政府對於大陸地區物品輸入管理及邊境查緝採取嚴格把關立場，任何企圖透過拆解、分批運輸、組裝成車等方式規避法令管制之行為，均將依法查辦。

龔明鑫 大陸 重機 經濟部 貿易談判

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