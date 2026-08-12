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張雪重型機車進口有解？經長龔明鑫親揭解方 要透過貿易談判

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫今日表示，如果中國的重型機車希望可以賣到台灣，非常歡迎重啟談判。記者陳儷方／攝影
經濟部長龔明鑫今日表示，如果中國的重型機車希望可以賣到台灣，非常歡迎重啟談判。記者陳儷方／攝影

經濟部財政部交通部內政部聯跨部會聯合查緝張雪重型機車違法進口，並當場扣車，引發網友熱議。經濟部長龔明鑫今（12）日表示，現行法規不允許進口，不論是整車還是零組件，因此會加以查緝，不過，若中國大陸重機想進口到台灣，也不是不行，只要透過貿易談判就有機會。

有業者高調在社群媒體展示自中國大陸將重型機車零組件分拆後，輸入台灣，並在國內組裝成車；經濟部認為，有意圖規避我國輸入管理規定情形，於是跨部會成立聯合查緝小組，昨天在新北市涉案營業場所查輯，並當場扣押涉案車輛。

有網友認為，這只在私領域騎車，並沒有騎上道路，政府怎可沒收私人玩具。龔明鑫12日在經濟部業務會議前受訪時表示，依照法規，目前不允許中國重型機車整車進口，或是透過零組件進口後在台灣組裝，因法律不允許，該查緝就要查緝，除非法令修改。

龔明鑫並且表示，兩國之間所有貿易行為應該透過談判，決定開放哪些產品進口，台灣與其他國家的貿易均是如此，如果沒有跟台灣談判就讓它進口，對於跟台灣有談判的國家是不公平的，只可惜，台灣現在跟中國已無貿易談判進行。

龔明鑫強調，如果中國的重型機車希望可以賣到台灣，經濟部非常歡迎重啟談判。

龔明鑫 張雪 貿易談判 重機 經濟部 財政部 內政部 交通部

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