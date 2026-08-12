張雪重型機車進口有解？經長龔明鑫親揭解方 要透過貿易談判

經濟部、財政部、交通部、內政部聯跨部會聯合查緝張雪重型機車違法進口，並當場扣車，引發網友熱議。經濟部長龔明鑫今（12）日表示，現行法規不允許進口，不論是整車還是零組件，因此會加以查緝，不過，若中國大陸重機想進口到台灣，也不是不行，只要透過貿易談判就有機會。

有業者高調在社群媒體展示自中國大陸將重型機車零組件分拆後，輸入台灣，並在國內組裝成車；經濟部認為，有意圖規避我國輸入管理規定情形，於是跨部會成立聯合查緝小組，昨天在新北市涉案營業場所查輯，並當場扣押涉案車輛。

有網友認為，這只在私領域騎車，並沒有騎上道路，政府怎可沒收私人玩具。龔明鑫12日在經濟部業務會議前受訪時表示，依照法規，目前不允許中國重型機車整車進口，或是透過零組件進口後在台灣組裝，因法律不允許，該查緝就要查緝，除非法令修改。

龔明鑫並且表示，兩國之間所有貿易行為應該透過談判，決定開放哪些產品進口，台灣與其他國家的貿易均是如此，如果沒有跟台灣談判就讓它進口，對於跟台灣有談判的國家是不公平的，只可惜，台灣現在跟中國已無貿易談判進行。

龔明鑫強調，如果中國的重型機車希望可以賣到台灣，經濟部非常歡迎重啟談判。