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影／社宅13萬戶變3萬戶挨轟跳票 國家住都中心執行長坦言：興辦方式調整中

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮，今天到南投埔里參加「公誠安居」招租服務據點揭牌。記者賴香珊／攝影
國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮，今天到南投埔里參加「公誠安居」招租服務據點揭牌。記者賴香珊／攝影

政府推動社宅政策，從13萬戶下修成3萬戶，遭外界質疑跳票。國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮坦言，「社宅興建部分，確實在調整中」，但興建中的不受影響，後續仍會持續規劃興辦社宅，但配合國土署提供土地再根據政策執行。

賴清德總統選前承諾推動社會住宅政策，喊出興辦13萬戶數，但行政院7月修正新版「百萬戶租屋家庭支持計畫（2025至2032年）」，將直接興辦社會住宅的8年新增目標，從選前承諾的13萬戶砍到3萬戶，數目大幅下修遭質疑跳票。

國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮，今天到南投埔里參加「公誠安居」招租服務據點揭牌。對於社宅縮水爭議，他坦言，「社宅興建部分，確實在調整當中」，可能會由國產署提供既有房舍、都會區透過都更提供等方式，目前在做調整評估。

而現正推動的社會住宅興建不受影響，像南投埔里公誠安居，以及南投市漳和安居、竹山好室等3社區，共711戶，依期程施工或受理招租；該中心後續對於土地新建仍會持續規畫，並配合內政部、國土署等提供土地，再根據政策執行。

柯茂榮說，民眾利用社會住宅的管道多元，除了政府直接興辦社宅，還有租金補貼、包租代管等，只要符合條件就能提供租賃，民眾可依自身需求租屋，更快速解決民眾居住需求；反觀，公有社宅未來還須面對退休年限問題。

針對民團質疑，租金補貼、包租代管等隨著通膨，政府支出恐持續提高，且錢是交給業者或房東，成本高；反觀，社宅成本固定，租金回到政府手上，成本較低。柯茂榮則說，包租代管為服務業，跟租補比起來成本高些，跟社宅應該差不多。

社宅 社會住宅 國土署 租屋

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