中興新村不只懷舊 國發會推2天1夜慢遊新玩法

中興新村活化再添新玩法。國發會中興新村活化專案辦公室指出，結合地方創生團隊、活化餐廳及民宿聚落，推出平日兩天一夜深度體驗遊程，串聯歷史走讀、在地美食、創生手作及科技解謎，希望吸引旅客避開假日人潮，以慢遊方式認識這座昔日省政府所在地。

中興新村過去為台灣省政府所在地，近年由國發會結合地方創生團隊推動活化，逐步導入餐飲、住宿、手作體驗及青年創業能量。此次規劃的兩天一夜遊程，首日以歷史建築與省府生活記憶為主軸，旅客可預約導覽，騎乘自行車走訪中興會堂、小興苑、囊底路宿舍群及樟樹林綠廊道，再前往第三市場品嘗小籠包、麵點、滷味、冰磚及酸梅湯等在地小吃。

晚間則可前往由原省主席官邸轉型的「官邸御宴」用餐，並入住老宿舍改造的「花漾中興旅邸」。專案辦公室指出，住宿空間保留省府時期聚落特色，同時導入智能報到，每戶並設有獨立庭院，希望透過老建築再利用，延續中興新村既有生活紋理。

第二天行程則主打地方創生體驗。地方創生育成村目前已串聯多組團隊，提供茶香、皮革、竹編、陶藝、食農及科技解謎等活動，包括「芝芝茶園」茶香福球、「茶境天使」彩繪茶包、「茶青時代」草本茶香包，以及「木莫皮革工作室」地景皮革小物、竹編等職人工藝。

此外，旅客也可參加「雪堂創心」設計的手機GPS實境解謎，走進中興新村綠廊與街區探索；其他體驗還包括3C廢材手作、樹葉壓印陶盤、流沙鹹雞蛋及花生芽菜輕食等，藉由多元體驗讓創生團隊與旅遊需求進一步結合。

中興新村活化專案辦公室表示，中興新村具有完整的歷史建築、綠地與生活聚落，適合發展低碳、慢活及深度旅遊。此次兩天一夜遊程除希望延長旅客停留時間，也藉由餐飲、住宿及手作消費，擴大地方創生產業鏈，讓觀光人流進一步轉化為支持在地青年及聚落活化的動能。

中興新村活化專案辦公室指出，未來將持續透過中興新村地方創生育成村，串聯地方團隊及既有空間，發展親子旅遊、企業活動及地方創生交流等多元應用，讓中興新村從昔日行政中心，逐步轉型為兼具歷史、人文與創生特色的生活聚落。