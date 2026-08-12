75萬筆音樂輕鬆查！智慧局：輸入歌名、演唱人可找到著作權管理團體

因應全球音樂數位浪潮，經濟部智慧財產局發布全新改版「音樂資訊整合查詢系統」，提升國內音樂著作權利資訊透明度與授權便利性。除提供一般民眾查歌功能外，針對廣播電台、電視台等大型利用業者更可享有使用清單管理及比對之一站式服務。

「音樂資訊整合查詢系統」串接國際標準錄音錄影資料代碼(International Standard Recording Code，簡稱ISRC)資料庫和台灣流行音樂資料庫，截至目前已超過75萬筆資料，涵蓋國內各家著作權集體管理團體管理之歌曲與專輯資料。除網頁版外更提供手機版操作頁面，民眾只要輸入歌名、演唱人等簡易資訊即可找到負責管理該歌曲之著作權集體管理團體，聯絡授權事宜，大幅降低傳統利用人查找著作財產權人洽談授權之溝通成本。

智慧局指出，系統特別提供大量音樂利用型態之利用人批次上傳使用清單、自動化管理與分析利用情形等進階功能，協助廣播業者解決過去反映難以取得音樂權利資訊、集管團體管理資訊之產業痛點。目前全台已有84家電視台與廣播電台業者註冊使用，今年1月至7月間業者總使用次數即突破1.4萬次，平台每月平均瀏覽人次達3萬人，上傳歌單比對資料更累計高達123萬筆，廣泛受到利用人青睞。

智慧局表示，將持續整合歌曲資訊、升級系統功能，提供更流暢之使用體驗，同時每年舉辦推廣說明會供有興趣之業者參與。期透過數位科技輔助，促進臺灣音樂產業與著作市場之健全發展，兼顧創作權益保障與利用人合法授權需求。