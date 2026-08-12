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碳費公聽會籲費率至少每噸800元 環境部：納入後續政策檢討

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
環境部政務次長謝燕儒。聯合報系資料照
環境部政務次長謝燕儒。聯合報系資料照

立法院衛環委員會12日舉行「《氣候變遷因應法》碳費徵收、減量誘因及溫室氣體管理基金運用制度」公聽會。衛環委員會召委林月琴表示，統整各方代表共有六項建議，如將一般費率調升到每噸800元到1,200元，環境部次長謝燕儒回應，碳費費率的優惠制度、碳稅，將納入後續政策檢討。

有關六項建言，林月琴指出，第一，環境部應遵循碳費費率審議會決議，於今年度年底前公告下一期碳費費率。下一階段應評估，將一般費率調升到每噸800元到1,200元，落實每兩年階段調升機制，確保2030年碳價逐步達到每噸1,200到1,800元，並提高未履行自主減量計畫的違約成本。

第二，環境部應評估，重新檢討適用優惠費率B級技術標竿指定削減率。根據現行的申請狀況，大多企業可輕鬆達標，並取得大量碳費負擔減免，故應評估提高指定目標，確保優惠費率是獎勵到積極減碳企業，而非貼補原本即可達標的企業。

第三，環境部應該評估強化自主減量計畫的資訊公開，盼揭露每年的年度指定目標、減量措施執行進度、查核方式、年度執行報告、減量措施對應的預估削減量跟經費預算。並與民間團體討論，研擬出最佳範例，建立統一揭露的格式，讓社會能有效監督自主減量計畫來運行成效。

第四，環境部應該評估參考國際作法，將碳費收入用於最易受到氣候災害衝擊的群體。建議評估後續訂定縣市政府減碳補助執法，應納入對轄區內不利處境群體支持程度之競爭性計畫目標、指標，以及碳費用於調適計畫時，也應納入優先使不利處境群體受益之使用原則。

第五，現行碳費規模，僅能補助事業採用市場成熟度提高的減碳技術跟設備。建議環境部應評估設法提高碳費的總收入，以擴大低碳創新投資的規模，優先支持市場成熟度尚未充分，但具備高減碳潛力的減碳技術。

第六，環境部應評估將碳費相關補助辦法，納入公正轉型審查指標，或將公正轉型落實與補助額度審查加分進行連結。考量要求補助企業應進行轉型衝擊盤點、勞資及利害關係人協商，並提出勞動力轉型規劃，降低對勞工衝擊。

謝燕儒說明，政策核心目標為「碳費不是為了收費，而是為了有效減碳，並且兼顧產業競爭力與社會公平」。 針對碳費費率的優惠制度、自主減量計畫查核等，及碳費收入運用方面，會更加重視公正轉型，與勞工、弱勢保障和公共健康、地方調適。

至於碳稅、ETS（碳排放交易制度）、CBAM（碳邊境調整機制）或是碳捕捉儲存制度（CCS），環境部會納入後續政策的檢討。有關碳費費率的部分，謝燕儒表示，第二屆的費率審議委員會即將成立，歡迎各界推薦委員代表加入討論。

碳費 環境部 林月琴

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