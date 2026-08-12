寄居蟹風波延燒 劉世芳允包租代管過度集中、有檢討空間

兆基屋管關係企業風波持續延燒。內政部長劉世芳12日表示，寄居蟹管理顧問公司目前承作約6,600戶，六大租賃住宅服務業公會已表達願意協助轉銜、接手，讓既有租賃契約持續履行。她也承認，包租代管過度集中有檢討空間，未來將修法檢視。

劉世芳上午赴立法院內政委員會在受訪表示，在寄居蟹管理顧問爆發事件後，過去10天至半個月以來，內政部已與各縣市地方政府及六大租服公會開會交換意見，目前房東、房客並沒有出現恐慌或要求解約的情況。針對寄居蟹承作的約6,600戶案件，六大租服公會已願意協助轉銜，讓原有租賃契約得以繼續履行，強調目前房東、房客權益不變，包租代管業務也維持正常，並未出現恐慌或解約情況。

外界關注此次風波也凸顯包租代管案件是否過度集中於單一業者，以及現行業者門檻與房東、房客保障是否足夠等制度漏洞。劉世芳坦言，案件過度集中確實有檢討空間，未來將研議包租代管業者之間是否能建立類似品保、互相協助的機制，當個別業者發生營運異常時，可以透過業界機制協助案件轉銜。

劉世芳解釋，將檢討是否可在《租賃住宅市場發展及管理條例》下設授權辦法，若包租代管公司營運狀況出現異常，政府是否能提前介入接管，或提前終止契約，以降低業者營運異常對房東、房客造成的影響。相關制度與機制，內政部將進一步檢討。