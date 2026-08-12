社宅目標大縮水？ 劉世芳澄清：3萬是直接興建、13萬仍為總目標

針對外界質疑政府社會住宅目標從13萬戶下修至3萬戶，內政部長劉世芳12日強調，13萬戶社宅目標並未改變，外界所稱「13萬戶下修至3萬戶」並非事實，主要是3萬戶為目前已與地方政府確認土地、可進一步興建及公開發包的第一階段數量，未來6至7年仍將朝「多元」13萬戶目標推進。

劉世芳12日出席立法院內政委員會針對青年安心成家購屋優惠貸款3.0及13萬戶社宅政策專題報告，朝野立委都相當關心13萬戶社宅目標。劉世芳指出，民間社團或坊間流傳的數字並非事實，所謂13萬戶的目標到目前為止並沒有改變。

她說，至於新版「百萬戶租屋家庭支持計畫（114至121年）」草案中的3萬戶，是政府尋求地方政府合作、目前已確認具備土地及後續可公開發包條件的直接興辦社宅數量，屬於第一階段，後續仍會持續與各地方政府討論，相關數字也會持續更新。

劉世芳強調，未來社宅政策並非僅限於過去的直接興辦方式，而是轉向更多元的社宅取得模式，除直接興建外，也將增加整體開發、都市更新及危老重建等方式，擴大社宅來源，並以婚育宅作為重要用途之一。此外，政府也將透過「都更條例」、「危老條例」修正草案，採增加容積獎勵等方式，鼓勵都市更新及危老重建案件提供更多社會住宅，藉此擴大社宅供給來源。