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律師：台灣碳費為混合型制度 應評估真實碳成本、補貼機制

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
理律法律事務所資深律師黃海寧。聯合報系資料照
理律法律事務所資深律師黃海寧。聯合報系資料照

立法院衛環委員會12日舉行「《氣候變遷因應法》碳費徵收、減量誘因及溫室氣體管理基金運用制度」公聽會。理律法律事務所律師黃海寧表示，台灣的碳費制度是一套以「自主減量計畫」為核心的「混合型溫室氣體減量制度」。為與歐盟CBAM對接，應善用「再投資」補貼

黃海寧指出，台灣碳費公式納入起徵門檻（2.5萬公噸K值）、高碳洩漏風險行業係數，以及國內減量額度扣抵等調整機制，其背後充分考量了產業競爭力與貿易處境。這整套機制的核心，繫於企業的「自主減量計畫」。

黃海寧強調，企業真實負擔的碳成本，不僅是繳交給政府的碳費，更包含企業為了達到2030年指定減量目標，所投入的轉型與營運成本。企業只要提出計畫並經審核通過，即可依減量目標的嚴格程度，適用優惠費率A（50元）或B（100元）。若未能落實，則回歸適用較高昂的一般費率。

目前已有240家廠商提出自主減量計畫，這意味著台灣未來五年（2025-2030年）的減量承諾與誘因期間已被「框定」。黃海寧建議，未來碳費制度的檢討不應只著眼於「費率高低」，更應聚焦於這五年計畫的「執行成效、計畫調整與後續管考」。

黃海寧說，政策應思考如何開放更多元的減量措施，鼓勵企業主動變更計畫，從承諾「技術標竿指定削減率」（適用優惠費率B），升級挑戰更嚴格的「行業別指定削減率」（適用優惠費率A）。透過實質提升減碳量來換取更優惠的費率，而一般費率則應作為「未確實執行計畫」的強力管考後盾。

面對全球碳定價「單邊治理」的現況，如何讓歐盟理解台灣複雜的混合型制度是一大挑戰。黃海寧呼籲，台灣應展現「管制等效性」。計算企業「真實碳成本」時，必須將企業因實施減量計畫所投入的資本支出（CapEx）及營運成本（OpEx）加總涵蓋，以此證明台灣碳價的實質效力。

針對碳費收入的分配與補助，黃海寧引述歐盟CBAM「第三國已支付碳價扣抵規則草案」指出，若企業支付碳價後獲得政府補貼，該補貼通常不能計入「有效支付碳定價」而遭扣抵；但草案第8條第2項明訂，若補貼屬於「再投資（reinvestment）」性質，則不在此限。

對此，黃海寧建議，政府應依《溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法》，將收取的碳費以「再投資」的形式，補助碳費徵收對象投入溫室氣體減量技術（例如協助用電大戶落實用電自主）。此舉可幫助台灣出口商未來在面對歐盟CBAM時，爭取到最有利的碳價扣抵條件，維持國際競爭力。

碳費 補貼 律師

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