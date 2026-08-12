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經濟部：碳定價應公平穩定 避免增加企業轉型成本、風險

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部強調，碳定價政策應維持公平穩定，避免政策變動增加企業轉型成本及風險。美聯社
經濟部強調，碳定價政策應維持公平穩定，避免政策變動增加企業轉型成本及風險。美聯社

經濟部強調，碳定價政策應維持公平穩定，避免政策變動增加企業轉型成本及風險。另為突破企業在資金與技術上的瓶頸，經濟部支持將徵收之「溫管基金」，精準投入於「低碳轉型融資補貼」與「前瞻減碳技術研發」，以實質的金融與資源後盾，穩健引導台灣產業邁向淨零轉型。

立法院衛環委員會12日舉行「《氣候變遷因應法》碳費徵收、減量誘因及溫室氣體管理基金運用制度」公聽會。經濟部書面報告表示，我國自2025年正式邁入碳排有價時代，所徵收之碳費，將納入溫室氣體管理基金（溫管基金），專款專用於溫室氣體減量與氣候變遷調適。

經濟部表示，自碳費制度實施後，即輔導企業積極依自身製程特性與轉型規劃提出自主減量計畫，以爭取適用優惠費率，降低碳成本，並持續提供意見作為環境部碳費制度精進、自主減量計畫管理與溫管基金運用之參考，以兼顧減碳與產業競爭力，促使產業穩健低碳轉型。

經濟部指出，我國碳費制度甫於2025年正式實施，產業正處於制度適應及減碳措施落實之階段，碳定價制度調整應注意「政策公平性與穩定性」，使企業得據以規劃中長期低碳投資及減碳路徑，避免政策變動增加企業轉型成本及風險，以兼顧減碳與產業競爭力。

經濟部將持續掌握主要國家碳定價制度，並就我國產業所處國際競爭環境及出口特性提供產業意見，作為碳費費率、高碳洩漏風險調整機制、總量管制等機制檢討參考，維持我國產業碳成本負擔與貿易競爭公平性。

經濟部支持適度提升自主減量計畫之資訊透明度，惟我國製造業高度參與全球供應鏈，企業所提自主減量計畫可能涉及公司內部營運資料，部分內容極具商業敏感性。若資訊公開範圍過於廣泛，可能涉及企業營業秘密及產業競爭力，相關資訊公開機制宜兼顧公共利益與企業合理資訊保護。

經濟部提到，產業減碳涉及設備汰換與製程改善等資本支出，部分減碳投資所需資金規模較大，且回收期間較長，企業常面臨融資困難或擔保能力不足等問題，影響企業低碳轉型推動。

為解決企業減碳轉型融資問題，經濟部支持溫管基金運用於產業低碳轉型金融支持措施，透過「低碳轉型專案貸款信用保證及利息補貼」機制，降低金融機構授信風險及企業融資成本，引導更多民間資金投入減碳。

我國產業長期投入節能減碳，經濟部亦積極媒合ESCO推動深度節能，多數減碳成本較低措施皆已導入。

為達成長期更具挑戰性之減碳目標，勢須逐步引導產業投入減碳成本較高之前瞻技術或設備，經濟部支持溫管基金依國家淨零路徑，支持具規模化潛力及大幅減碳效益之技術，分攤研發或先期成本，以促進前瞻減碳技術落地發展，以提升我國整體產業減碳量能。

經濟部 風險 碳費

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