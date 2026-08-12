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北部13日行動網路降速演練 NCC建議3階段應對措施

中央社／ 台北12日電

2026年城鎮韌性演習首度納入行動網路降速演練，13日於北部地區實施。國家通訊傳播委員會（NCC）提醒，演練前民眾應為離線情境做好準備，如將票券截圖或領取紙本；演練中確認重要資訊能否離線使用；演練後若手機無法上網，可將飛航模式開啟再關閉或重新開機。

2026年城鎮韌性演習期間，加入行動網路降速演練，中部7縣市已於10日下午2時30分至3時實施；北部地區為13日下午2時30分至3時演練，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

行政院10日於中部演練行動網路降速後說明，這次降速演練是由電信業者透過核心網路限流，將行動網路下載速率調降至256KB，模擬重大災害或戰時通訊資源受限情境，並同步驗證政府及重要公共服務備援能力。

NCC先前表示，這次演練目的為模擬極端情境下，政府如何進行應變，以及要確保即便在網路頻寬不足時，110、119報案專線與基礎的語音簡訊服務不會中斷，也要宣導民眾預為建立多元的通訊備援方案。

對於行動網路降速30分鐘期間影響範圍，NCC說明，119、110報案電話、基本語音通話、簡訊以及災防告警細胞廣播（CBS）均可正常使用；影音串流與大檔案下載、社群媒體圖片與影片（如滑IG、FB）、雲端同步與備份、視訊通話及部分手機行動支付等服務則會受到影響。

NCC提醒，民眾於演練期間應減少非必要上網、勿用手機處理重要工作，建議使用固定網路；若有重要上網需求，應提前或延後辦理，預先完成重要資料下載、線上交易或行動支付等作業，以避免影響自身權益。

NCC建議，民眾於演練前應為離線情境做好準備，如截圖或下載避難資訊及地圖、將票券截圖或領取紙本、確認住家及公司附近的避難處所，以及確認身邊可用的固網及市話；各行各業也應預先規劃因應措施。

NCC表示，演練中，民眾可檢視重要資訊是否能離線使用、確認與外界聯繫方式，以及驗證預先規劃措施的可行性。演練後若手機無法正常上網，可將飛航模式開啟再關閉，或重新開機，以恢復正常連線。

有民眾關心演練造成手機網路受限，是否能要求電信業者退費，NCC回應，這次演練是「降速」而非「斷網」，民眾仍可使用語音通話及傳送簡訊，且演練時間為30分鐘，因此不涉及退費補償問題。

NCC 城鎮韌性演習 宜蘭縣

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