新北招商引資8年吸7775億元 創造逾12.2萬個就業機會

新北市經發局今天市政會議專案報告新北市長侯友宜上任8年來經濟發展成果，經發局長盛筱蓉指出，8年來新北透過招商投資、產業升級、園區開發、國際拓銷及淨零轉型等多面向布局，成功推動327件投資案，帶動7775億元資金投入，創造逾12.2萬個就業機會；營利事業銷售額也從2018年4.96兆元成長至2025年7.9兆元，產業持續升級、經濟穩健成長。

盛筱蓉指出，新北以企業需求為核心推出「招商一條龍」與「投資任意門」，提供專人專案服務，主動協助企業排除投資障礙，吸引國內指標企業投資新北，ASML（艾司摩爾）投資約300億元於林口打造零碳智慧廠房，南亞科技投入先進製程發展，帶動新北高科技產業聚落成形。

新北也推動「工業區立體化」，截至今年7月已通過68案，帶動1391億元投資，提升產業用地使用效能，也透過容積獎勵引導企業設置營運總部、公益空間及創新育成空間。

盛筱蓉說，新北市自建的「新店寶高智慧產業園區」，吸引高階製造與智慧科技企業進駐，園區二期預計今年底前動工，將投入超過300億元開發，創造約183億元年產值，讓「福地變寶地」。

市府也全力活化公有土地，推動淡水沙崙文創園區、土城統一商業大樓、林口東森總部等招商案，累計引進217億元投資，將城市空間轉化為產業與商業發展動能。

盛曉蓉說，面對全球供應鏈重組，新北積極協助企業拓展海外市場，今年6月由侯市長率團赴美國芝加哥參加「北美自動化技術展」，打造全台唯一參展的縣市主題館「新北館」，促成4.52億元潛在商機，讓新北品牌站上國際舞台。

8月底也將前進沙烏地阿拉伯拓銷，積極布局中東市場。透過海外拓銷與國際採購商洽會，市府累計促成逾千億元商機，全力協助新北企業打國際盃。

侯友宜也透露，9月底將舉辦無人機產業展覽及論壇，串聯產官學研能量，推動前瞻技術應用落地，持續培育新興產業發展動能。

侯友宜說，8年來市府秉持「做事要有效率，不要怕面對問題」的精神，推動各項建設與產業政策，要求團隊持續說到做到、做到做好，只要是對市民有利的事情，就要全力以赴，讓城市發展成果真正回饋市民。

新北市府布局AI、ACGE產業，打造全台唯一電競基地，市政會議現場也展示新北企業廣穎電通攜手世界改裝冠軍「AK Mod」打造的高效能改裝主機，展現新北從晶片、記憶體、硬體周邊到電競賽事的完整產業鏈布局。

經發局說，未來新北將持續以「富足、宜居、永續」為施政方向，深化產業聚落布局、優化投資環境並完善產業鏈結，持續協助企業在新北茁壯發展。