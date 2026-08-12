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新北招商引資8年吸7775億元 創造逾12.2萬個就業機會

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市經發局在今日市政會議展示新北企業廣穎電通結合世界改裝冠軍「AK Mod」精心打造的高效能改裝主機，展現新北從晶片、記憶體、硬體周邊到電競賽事的完整電競產業鏈布局實力。記者葉德正／攝影
新北市經發局在今日市政會議展示新北企業廣穎電通結合世界改裝冠軍「AK Mod」精心打造的高效能改裝主機，展現新北從晶片、記憶體、硬體周邊到電競賽事的完整電競產業鏈布局實力。記者葉德正／攝影

新北市經發局今天市政會議專案報告新北市長侯友宜上任8年來經濟發展成果，經發局長盛筱蓉指出，8年來新北透過招商投資、產業升級、園區開發、國際拓銷及淨零轉型等多面向布局，成功推動327件投資案，帶動7775億元資金投入，創造逾12.2萬個就業機會；營利事業銷售額也從2018年4.96兆元成長至2025年7.9兆元，產業持續升級、經濟穩健成長。

盛筱蓉指出，新北以企業需求為核心推出「招商一條龍」與「投資任意門」，提供專人專案服務，主動協助企業排除投資障礙，吸引國內指標企業投資新北，ASML（艾司摩爾）投資約300億元於林口打造零碳智慧廠房，南亞科技投入先進製程發展，帶動新北高科技產業聚落成形。

新北也推動「工業區立體化」，截至今年7月已通過68案，帶動1391億元投資，提升產業用地使用效能，也透過容積獎勵引導企業設置營運總部、公益空間及創新育成空間。

盛筱蓉說，新北市自建的「新店寶高智慧產業園區」，吸引高階製造與智慧科技企業進駐，園區二期預計今年底前動工，將投入超過300億元開發，創造約183億元年產值，讓「福地變寶地」。

市府也全力活化公有土地，推動淡水沙崙文創園區、土城統一商業大樓、林口東森總部等招商案，累計引進217億元投資，將城市空間轉化為產業與商業發展動能。

盛曉蓉說，面對全球供應鏈重組，新北積極協助企業拓展海外市場，今年6月由侯市長率團赴美國芝加哥參加「北美自動化技術展」，打造全台唯一參展的縣市主題館「新北館」，促成4.52億元潛在商機，讓新北品牌站上國際舞台。

8月底也將前進沙烏地阿拉伯拓銷，積極布局中東市場。透過海外拓銷與國際採購商洽會，市府累計促成逾千億元商機，全力協助新北企業打國際盃。

侯友宜也透露，9月底將舉辦無人機產業展覽及論壇，串聯產官學研能量，推動前瞻技術應用落地，持續培育新興產業發展動能。

侯友宜說，8年來市府秉持「做事要有效率，不要怕面對問題」的精神，推動各項建設與產業政策，要求團隊持續說到做到、做到做好，只要是對市民有利的事情，就要全力以赴，讓城市發展成果真正回饋市民。

新北市府布局AI、ACGE產業，打造全台唯一電競基地，市政會議現場也展示新北企業廣穎電通攜手世界改裝冠軍「AK Mod」打造的高效能改裝主機，展現新北從晶片、記憶體、硬體周邊到電競賽事的完整產業鏈布局。

經發局說，未來新北將持續以「富足、宜居、永續」為施政方向，深化產業聚落布局、優化投資環境並完善產業鏈結，持續協助企業在新北茁壯發展。

新北 侯友宜 布局

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