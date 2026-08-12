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大缺工時代找人有多難？ 僅六成新人能待滿半年

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

企業缺工不只「人難找」，好不容易補進來的新血也未必留得住。104人力銀行12日發布《2026年人資FBI報告》，企業平均要花44.9天才能找到一名員工，新人到職半年後仍在職的比例僅62.2%，較前一年再降4個百分點，顯示企業同時面臨招募與留才雙重壓力。

104人力銀行調查顯示，主管職尤其難找，企業平均需花77天才能找到合適主管，一般員工則平均40天。若按產業觀察，電子資訊業招募時間最長，平均需61天；一般製造業、一般服務業分別為46天，知識密集服務業則為36天。

即使成功找到人，新人「快閃」問題仍持續惡化。調查顯示，2025年新進員工到職半年後仍留任的比例為62.2%，低於2024年的66.2%。其中，一般服務業新人半年留任率僅56.6%，為各產業相對偏低，104分析，可能與長時間站立、輪班及情緒勞動等工作型態有關，實際工作強度高於新人原先預期，因而加速離職。

企業招募過程碰壁的情況也相當普遍。2025年高達97.7%企業曾遇到招募難題，其中61%表示「投遞履歷人員條件不符需求」，比例最高；39%認為薪資、福利競爭力不足，35.4%則面臨企業雇主品牌特色不易彰顯、難以吸引人才等問題。值得注意的是，薪資及福利競爭力不足，已從前一年的第五大招募難題躍升至第二名，顯示企業間搶才的薪酬競爭更加激烈。

面對缺工壓力，企業招募策略也開始從被動等履歷轉向主動接觸人才。調查顯示，未來一年企業投入校園經營的意願較去年增加10.6個百分點，增幅最大；自行招募增加9.3個百分點，就業博覽會增加4.3個百分點，社群招募增加3.5個百分點。

104人力銀行指出，不論哪個產業，「主管管理風格」都是員工留任與否的共同關鍵，企業除了調整制度面，也應強化主管的管理職能，才能真正提升員工向心力。

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