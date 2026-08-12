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今年度總預算卡349天 政院籲朝野速審別讓「三本預算形成共伴效應」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院發言人李慧芝12日表示，感謝立法院長韓國瑜主持朝野協商，也正因如此，更希望朝野共同努力，盡速完成2026年度中央政府總預算審查。

李慧芝指出，2026年度中央政府總預算至今已送入立法院349天，延宕近一年；至於2027年度中央政府總預算，行政院最快將於下周四（20日）經院會通過後送立法院審議。此外，攸關老農津貼、國民年金、六大社福津貼加碼，以及公務人員專業加給、主管加給調增等「今年度追加預算」，也將送立法院審查。

李慧芝表示，為國家整體發展、照顧國民需求及推動地方建設，行政院不樂見今年度總預算、明年度總預算及今年度追加預算形成「共伴效應」。她呼籲朝野政黨共同努力，「不要讓今年的預算等到明年的預算，也不要讓今年的預算卡到今年的追加預算」。

李慧芝進一步表示，不只是中央政府總預算長期延宕，近兩年多來，立法院通過的部分法案也涉及行政院預算權，以及考試院、監察院等憲政機關職權；此外，多項重要人事案長期未完成同意權行使，國防等攸關國家安全的重要投資，也因審查延宕一再受到影響。

她強調，行政院尊重立法院，但各憲政機關都應忠於憲政責任、行使憲政職權，共同維護民主憲政秩序。

共伴效應 朝野 預算

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