國庫進補 前7月證交稅收3987億創新高

財政部昨天公布，今年前七月稅收實徵逾二點八兆元，創同期新高，以證交稅表現最亮眼。七月台股量縮，證交稅收六五一億元，未能再創單月新高，但仍寫同月新高，年增率一點七倍、連十二紅，累計前七月證交稅三九八七億元，是同期新高，年增一點九倍。

財政部統計，今年累計一至七月總稅收兩兆八七六七億元，占累計分配預算數百分之一一五點六，代表稅收優於預期。接下來待九月營所稅暫繳、十一月地價稅等重要稅收入帳後，全年稅收輪廓將更趨明朗。

各項稅目中，七月稅收創單月新高的包括營業稅、印花稅；累積前七月實徵金額創同期新高的有關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅、娛樂稅及總稅收等十一項。

證交稅今年來因台股成交量放大，稅收大爆發，但七月台股劇烈震盪，成交量減少，使七月證交稅收六五一億元，是今年不計春節月份來看，罕見呈現月減，較六月減少一九八億元，但仍是歷年單月第三高，也是歷年最強七月，年增一點七倍。

財政部統計處副處長劉訓蓉說，七月台股劇烈震盪，連動影響市場量能，從上市櫃股票成交值觀察，七月日均成交值一兆一五三二億元，月減百分之廿五點二，但仍年增一點八倍。

另外七月營業稅實徵一三七六億元，受惠於內需穩定、資通與視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，刷新歷年單月紀錄。

七月總稅收二八九一億元，年減百分之六十七，主因去年所得稅結算申報及繳納期限延長、稅款遞延至七月入帳，墊高比較基期。

觀察各級政府稅收概況，前七月中央政府稅收一兆九一七七億元，較去年同期增加百分之十三點五。劉訓蓉說，雖然新版財政收支劃分法開始施行，營業稅畫歸中央政府比率大幅調降，減少二二○二億元、占比百分之九十點九，但因證交稅、營所稅增加二五九三億元、一三○一億元，互抵後呈現上升。