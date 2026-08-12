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從家具學徒到首富 川湖林聰吉靠「兩根鐵」翻轉人生？

經濟日報／ 記者蕭君暉徐白櫻
川湖科技從高雄路竹起家，地方人士表示，董事長林聰吉（中）行事低調，根本不像有錢人。聯合報系資料照
川湖科技從高雄路竹起家，地方人士表示，董事長林聰吉（中）行事低調，根本不像有錢人。聯合報系資料照

位於高雄路竹的伺服器滑軌大廠川湖（2059）董事長林聰吉躍居台灣新首富，鄰里意外之餘，對他的印象是個性簡樸客氣，「根本不像有錢人」。林聰吉學歷不高、從家具學徒出身，但對產品品質要求極高，公司每年約投入營收的4.6%當研發經費，靠「兩根鐵」翻轉人生，成為伺服器滑軌龍頭。

林聰吉1977年先創立湖林企業，以生產塑膠製把手為主，因應家具五金市場需求，開始生產高級絞鏈，建立品牌知名度，1986年在高雄路竹創立川湖。川湖在外銷家具市場當紅的年代占有一席之地，但2000年時，一家美國大客戶要求降價三成，不然就轉單，林聰吉拒絕，導致營收腰斬。

川湖總經理林淑珍認為，「捨得」為日後川湖成為伺服器滑軌霸主奠下基礎，林聰吉後來進軍高門檻與專利壁壘保護的伺服器滑軌市場，契機來自2001年時，當時電腦巨頭康柏（Compaq）因原本的滑軌供應商設計出包而急尋替代方案。林聰吉帶領團隊，一周內交出全新設計圖並通過嚴格測試，拿下第一張10萬美元的滑軌訂單，為日後滑軌霸主之路揭開序幕。

敲開康柏的大門，連帶進入了IBM、HP、昇陽電腦等大廠的滑軌供應鏈，川湖的營收主力也逐漸從傳統家具滑軌轉往伺服器等高階資訊產品，川湖發言人暨執行副總王俊強則表示，憑滑軌「兩根鐵」要有87.4%毛利率，是歷經25年產業循環學習的成果。公司一路以來投入研發，開發自走式滑軌及簡易拆裝的卡式絞鏈，擁有3,600項專利、3,500個工程師，靠著專利護城河，讓「King Slide」成為知名伺服器滑軌品牌。

從家具學徒到台灣首富，靠林聰吉數十年來對技術、品質、專利與自有品牌的堅持。高市議員黃明太說，林聰吉行事低調、很少跟外界交際應酬，他平日信仰十分虔誠，川湖股票剛上市時有一段時間非常辛苦，本來想賣專利籌錢，但被「濟公師父」阻止，才沒把專利賣給美國人。

川湖 林聰吉 營收

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