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川湖董事長林聰吉閃登台灣首富 淨資產一度超越國巨陳泰銘

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川湖董事長林聰吉（右）與擔任總經理的女兒林淑珍。聯合報系資料照
川湖董事長林聰吉（右）與擔任總經理的女兒林淑珍。聯合報系資料照

根據富比世（Forbes）網站即時富豪榜，人工智慧（AI）伺服器滑軌大廠川湖科技（2059）董事長林聰吉，10日身家一度超車國巨（2327）董事長陳泰銘，躍居台灣新首富。

但11日陳泰銘持股大漲奪回首富位置，把林聰吉擠到第二。

林聰吉10日以167億美元淨資產，超越陳泰銘的165億美元，一度登上台灣首富寶座。

不過，根據11日台股收盤後的最新統計，陳泰銘資產增為175億美元，奪回台灣首富地位，全球排名159。林聰吉則以173億美元落居第二，全球排名162。

川湖從家具滑軌起家，近年搭上AI資料中心建置潮，如今已成為全球伺服器滑軌主要供應商，帶動公司業績與股價水漲船高，也使林聰吉身家快速膨脹。川湖股價11日收盤漲幅3.44%，收盤價報12,315元。陳泰銘的國巨11日漲幅達7.68%，收在617元。

富比世這項即時億萬富豪排行榜追蹤全球最富有人士每日財富增減變化，持續更新億萬富豪人士的淨資產與排名。

當相關股票市場開市時，個人持有的上市公司股份價值會每5分鐘更新一次。如果某位人士的財富主要與私人企業（非上市公司）相關，其淨資產則會每天更新一次。

根據這份榜單，11日台灣資產排名三至六名的富豪是鴻海（2317）創辦人郭台銘（淨資產157億美元，全球排名190）、廣達（2382）董事長林百里（淨資產145億美元，全球排名212）與台達電（2308）創辦人鄭崇華（淨資產122億美元，全球排名269）、聯發科（2454）執行長蔡明介（淨資產110億美元，全球排名311）。

川湖 林聰吉 陳泰銘

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