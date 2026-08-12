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證交稅收651億寫最旺7月 年增1.7倍！連12紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部11日公布，今年前七月稅收實徵逾2.8兆元，創同期新高，以證交稅表現最突出。 路透
財政部11日公布，今年前七月稅收實徵逾2.8兆元，創同期新高，以證交稅表現最突出。 路透

財政部昨（11）日公布，今年前七月稅收實徵逾2.8兆元，創同期新高，以證交稅表現最突出。7月台股量縮，證交稅入帳651億元，未能再創單月新高，但仍寫同月新高，年增率達1.7倍、連12紅，累計前七月證交稅3,987億元，是同期新高，年增1.9倍。

財政部統計，今年累計1至7月總稅收達2兆8,767億元，占累計分配預算數115.6％，代表稅收優於預期。接下來待9月營所稅暫繳、11月地價稅等重要稅收入帳後，全年稅收輪廓就會更趨明朗。

各項稅目中，7月單月稅收寫單月新高者，包括營業稅、印花稅；累積前七月實徵金額創同期新高者，包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅、娛樂稅及總稅收，共11項新高。

證交稅今年來因台股成交量放大，稅收大爆發，不過7月台股劇烈震盪，成交量減少，使7月證交稅實徵651億元，是今年不計春節月份來看，罕見呈現月減，較6月減少198億元，但仍是歷年單月第三高，也是歷年最強7月，年增率也達1.7倍。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，7月因國際科技股重挫、美國新關稅上路、及AI估值等影響，台股劇烈震盪，連動影響市場量能，從上市櫃股票成交值觀察，7月日均成交值為1兆1,532億元，月減25.2％，但仍年增1.8倍。

另外7月營業稅實徵1,376億元，受惠於內需穩定、資通與視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，刷新歷年單月紀錄，同時出口暢旺、外銷零稅率退稅增加，抵銷部分增幅，年增22.3％。

劉訓蓉解釋，海關代徵是營業稅增長的主要原因，7月海關代徵部分年增61％，雖之後會有退稅，但互抵後營業稅仍是成長。

印花稅7月實徵32億元，再寫單月新高，年增19.7％，累計1至7月實徵淨額135億元，年增7.5％，主因銀行放款應稅憑證增加。依規定，銀行放款收取利息，不論收取現金、票據或自存款帳戶撥轉，均應開立憑證，除收到以票據繳付利息所出具收據者，皆應依規定報繳印花稅。

整體而言，7月總稅收2,891億元，年減67％，主因去年所得稅結算申報及繳納期限延長、稅款遞延至7月入帳，墊高比較基期；累計前七月為2兆8,767億元，年增25％。

證交稅 稅收 營所稅

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