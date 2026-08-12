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內銷品價格 漲上最高點
內銷品物價急升，對於企業生產成本形成更大壓力，主計總處公布7月內銷品物價指數年增20.16%，寫下1982年有統計以來最大漲幅，其中電子零組件價格大漲41.05%，成為推升整體指數最主要來源，外界擔憂AI通膨恐將來襲。
不過主計總處強調，目前相關漲價主要集中在電子零組件及3C等資通訊產品，尚未全面擴散至民生用品，「沒有造成AI通膨」。
主計總處說明，內銷品物價指數主要觀察在國內使用的商品價格變化，來源包含進口品，以及國內廠商生產後銷售給國內下游廠商或消費者的產品。相較生產者物價指數（PPI）還涵蓋外銷產品，內銷品物價更能反映國內上游廠商實際面對的原料及生產成本變化。
統計顯示，7月內銷品物價指數年增20.16%，其中製造業產品就貢獻16.64個百分點，主要推力又集中在電子零組件、石油及天然氣兩大項目。
電子零組件產品價格年增高達41.05%，推升總指數9.35個百分點；石油及天然氣產品價格年增率更大漲48.79%，貢獻2.27個百分點，兩者合計影響11.62個百分點，已超過整體漲幅的一半。
其餘主要產品價格也普遍上揚，包括石油及煤製品年增27.76%、基本金屬24.65%、化學材料及其製品與藥品19.09%，電腦、電子產品及光學製品也上漲15.04%。
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