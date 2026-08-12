林聰吉曾想賣專利度難關 「濟公」擋下來

高雄路竹滑軌大廠川湖科技董事長林聰吉躍登台灣首富，鄰里均感意外，對他的印象是家具軌道製造商，個性簡樸又客氣，不像有錢人。黑手及家具製造師傅出身的林聰吉，對品質要求極高，一度因資金周轉困難差點賣掉重要專利，被神明阻止才有今日亮麗成績，目前擁有專利逾三千件。

林聰吉僅有國小學歷，十四歲就成為家具製造師傅，年少時和哥哥一同創業．只要做的家具有一點瑕疵，他寧願捨棄，絕不魚目混珠交貨，客戶欣賞他對事業的執著，除了做生意，也贏得友誼，變成好朋友。

林聰吉在一九七七年先創立湖林企業，以生產塑膠製把手為主，後因家具五金市場需求，開始生產高級鉸鏈。一九八六年他在高雄路竹創立川湖，因林聰吉來自湖內大湖林家，必須要有水，林木才會茂盛，加上匯川成湖，有容乃大，因而取名為川湖。

高雄市議員黃明太說，林聰吉行事低調、很少交際應酬，長年受慧賢宮神明庇佑事業成功，平日信仰十分虔誠；川湖股票剛上市時有一段時間非常辛苦，當時因濟公師父阻止，才沒把專利賣給美國人。

林聰吉現呈半退隱狀態，工作已交棒給女兒，熟悉他的人都稱讚林聰吉沒架子，早在ＡＩ崛起前，川湖已是滑軌領導廠，但他為人仍相當客氣，平日熱愛閱讀，偶爾還會分享喜好的新書。

相交數十年的台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉說，林聰吉當年為工廠轉型很努力打拚，是個性純樸的「古意人」，生活非常節儉，近年資產大增，低調的個性依舊不變。

高雄市經發局指出，川湖科技以生產家具五金配件起家，因市場競爭轉型跨入伺服器導軌生產，二○○七年再投入高階廚具導軌，二○二二年加碼投資廿億元設立自動化二廠「川益科技」，布局高階電子與雲端產品。川湖重視專利，單是廚具「金省力」這項產品就有一二四件專利，從機房到廚房不同領域都獲得亮眼成績。