股價逾萬 川湖林聰吉一度登台灣首富

富比士（Forbes）網站即時富豪榜，人工智慧（ＡＩ）伺服器滑軌龍頭川湖科技董事長林聰吉，十日身家一度超車國巨董事長陳泰銘，躍居台灣新首富。但十一日陳泰銘持股大漲奪回首富位置，將林聰吉擠到第二。

林聰吉十日以一六七億美元個人淨值，超越陳泰銘的一六五億美元，一度登上台灣首富寶座。但昨天台股收盤後最新統計，陳泰銘資產增為一七五億美元，奪回台灣首富地位，全球排名一五九，林聰吉則以一七三億美元落居第二，全球排名一六二。

林聰吉成為台灣新首富，這場財富版圖的洗牌，映照出ＡＩ浪潮下，傳統零組件廠產業也能切入最熱門的ＡＩ產業、躍升關鍵供應鏈。

家具滑軌起家的川湖科技，在高階ＡＩ伺服器滑軌市場站穩領先地位，關鍵在於獨步的技術與霸榜全球的市占率，靠「兩根鐵」翻轉人生，帶動公司業績與股價水漲船高，也使林聰吉身家快速膨脹。

川湖是台股史上第三檔萬金股，也是目前盤面上唯二兩檔萬金股之一，昨天股價續創新高，以上漲四一○元、一萬二三一五元收盤。

川湖成立於一九八六年，早期主要生產家具滑軌，後因大客戶要求降價，迫使公司開始尋找毛利更高、技術門檻更高的新市場。後來川湖接觸康柏電腦伺服器產品，靠著重新設計滑軌、改善拆裝與維修便利性，成功拿下訂單，之後陸續切入ＩＢＭ、惠普等國際伺服器大廠，伺服器滑軌逐步取代家具五金，成為公司核心業務。

券商主管表示，ＡＩ伺服器重量、功耗及機櫃設計愈來愈複雜，滑軌占整台伺服器成本比重雖不高，卻須承受數十公斤甚至上百公斤設備重量，還要兼顧快速拆裝、維修及安全性，一旦滑軌變形或卡死，影響的可能是價值數千萬元甚至更高價的ＡＩ設備，「高階的滑軌早就不能算五金零件了」，更變成ＡＩ伺服器不可缺少的關鍵機構件。

投信業者說，川湖厲害之處在於獨家且具專利性的技術、穩定的產品品質與交貨速度，使其在ＡＩ伺服器產業中維持領導地位，目前全球市占率逾七成，並在大型ＧＰＵ伺服器機櫃中扮演重要角色。

川湖擁有強大的技術護城河，法人指出，川湖的專利與技術優勢並非只預期維持固定幾年，而是持續透過提前布局來延續，每一代伺服器推出時，公司都被描述為較早取得新一代相關合作與專利技術，因此在產業中處於前段位置。

川湖早期就在Ｈ系列機櫃階段就與輝達合作，當時市場需求便已存在；隨著機櫃一路演進，升級至Vera Rubin R系列，機櫃價值的提升，挹注公司報價與獲利同步上升，這是法人長期看好川湖的重要原因。

富比士即時億萬富豪排行榜追蹤全球最富有人士每日財富增減變化，持續更新億萬富豪人士淨資產與排名。榜單上，十一日台灣資產排名三至五名的富豪是鴻海創辦人郭台銘（資產一五七億美元，全球排名一九○）、廣達董事長林百里（資產一四五億美元，全球排名二一二），以及台達電創辦人鄭崇華（資產一二二億美元，全球排名二六九）。

科技富豪馬斯克仍是全球首富，資產八五三三億美元，遙遙領先亞軍Google創辦人佩吉的二九二三億美元。