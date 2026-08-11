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大陸重型機車違法輸入已遭查扣 經濟部：最重廢止業者出口商登記

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部聯手跨部會查緝防杜中國大陸重型機車違規輸入。聯合報系資料照
經濟部聯手跨部會查緝防杜中國大陸重型機車違規輸入。聯合報系資料照

中國大陸重型機車違法進入台灣，已被當場查扣。經濟部表示，中國大陸重型機車業者，將重型機車零組件分拆後分批輸入台灣，再於國內組裝成車，經濟部7日及11日前往新北市涉案營業場所執行查緝，11日發現違法進口的重機，海關依「海關緝私條例」規定，當場查扣涉案車輛，業者最重將被廢止出進口廠商登記。

經濟部表示，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條規定，中國大陸重型機車整車及引擎屬於不准輸入項目，未經許可不得輸入我國；就算業者申請進口零件在台組裝，經濟部「不會核發相關許可」，對於業者任何企圖規避法令的行為，也會嚴加查辦。

本案涉案業者疑似以拆解機車零組件後分批輸入，再於國內組裝成車的方式，規避現行輸入管理規定，待海關完成相關調查後，將把違規事證移送經濟部議處。

經濟部表示，將依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第5項規定，視違規情節輕重，對違規行為人處以停止2個月以上、1年以下輸入貨品，或廢止其出進口廠商登記的行政處分，以維護我國貿易秩序。

涉案車輛當然也不能行駛在台灣的道路上，經濟部表示，若涉案車輛未經檢測審驗合格或未依法領用牌照即行駛道路，則涉有違「道路交通管理處罰條例」第12條規定；依規定，未領用牌照行駛道路者，得處車輛所有人罰鍰並沒入車輛；如有懸掛偽造、變造號牌或使用他車號牌等情形，均得依法沒入車輛。

如果業者想以常態化方式，在國內組裝中大陸製重型機車，應先申請許可，不過，經濟部已表態「不會核發相關許可」，因為我國重型機車產業發展成熟，相關產品供應充足，如引進中國大陸重型機車生產技術或組裝模式，恐對國內產業及市場秩序造成衝擊。

經濟部強調，政府對於大陸地區物品輸入管理及邊境查緝採取嚴格把關立場，任何企圖透過拆解、分批運輸、組裝成車等方式規避法令管制的行為，均將依法查辦。未來將持續結合財政部關務署、交通部及內政部警政署等機關力量，強化跨部會情資共享、聯合查緝及市場稽查作為，積極防堵違規輸入案件。

經濟部 重機

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