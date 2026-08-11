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財政部再表態 鼓勵公股自主評估推動整併

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
財政部明（12）日將赴立法院財政委員會公聽會提出報告，明確表示，在公股整併議題「持開放態度」，並積極鼓勵公股金融機構依相關原則自主評估推動。聯合報系資料照
財政部明（12）日將赴立法院財政委員會公聽會提出報告，明確表示，在公股整併議題「持開放態度」，並積極鼓勵公股金融機構依相關原則自主評估推動。聯合報系資料照

泛公股金融機構整併議題再度浮上檯面，財政部明（12）日將赴立法院財政委員會公聽會提出報告，針對公股金融機構整併明確表示，在整併「持開放態度」，並積極鼓勵公股金融機構依相關原則自主評估推動。

報告指出，面對國際金融環境快速變化及國內金融市場激烈競爭，將積極督導公股金融機構提升經營績效、強化治理效能及發揮政策性功能，兼顧營運效益與公共利益。

至於市場關注的公股金融機構整併，財政部強調政策立場，將秉持「尊重市場機制、利害關係人合意及綜效優先」原則，並在維持公股經營主導權及確保政策性任務不受影響前提下，視個案經營條件、市場環境、股權結構及整體效益，評估整併可行性。

財政部也強調，公股整併不能只追求規模，應就「公股經營主導權、規模經濟、業務互補性、資本適足性、風險承擔能力、市場競爭、資訊系統整合、人力資源配置、內部控制及公共利益」等面向進行完整評估，並以強化長期經營績效、維持金融市場穩定為目標。

員工權益也是整併重要條件。財政部要求整併過程應秉持勞資合作精神，主動與工會協商並建立溝通機制，依企業併購法及相關勞動法規，確保員工年資及其他勞動條件不受影響；針對留任及不願留任員工，也應規劃職能轉型培訓、專長媒合或合理優退方案。

在財務及股東權益方面，財政部要求審慎評估整併成本、資產重估、併購資金來源及股權轉換機制，並依法委請具公信力的獨立專業機構，就雙方資產品質、潛在負債及股權價值進行公允評價，訂定合理換股比例或收購對價，避免損及公股或小股東利益。

財政部 整併

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