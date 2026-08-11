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職場霸凌新規上路、退休金制度也變了 安永籲企業提前做好準備

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所舉辦研討會合照。業者／提供
安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所舉辦研討會合照。業者／提供

職場霸凌防治新規、退休金制度調整，加上人權盡職調查及跨境人才派任需求增加，企業人力管理面臨的法遵要求愈來愈多。安永指出，隨著勞動法令持續更新及ESG治理要求升高，企業除了因應新制，也須重新檢視內部管理、退休金及跨境人才制度，降低法遵與管理風險。

安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所11日舉辦研討會，聚焦職場霸凌、退休金制度及跨境人才管理等議題。

安永圓方國際法律事務所資深律師周志潔表示，隨著職場霸凌專章及相關配套措施上路，企業須重新檢視內部管理制度及申訴流程。發生職場霸凌事件時，雇主除了建立通報、調查機制，更重要的是在知悉事件後立即採取有效措施，避免員工權益持續受損。

企業也應透過教育訓練、風險評估及預防計畫，建立安全且受到尊重的工作環境。另一方面，受到ESG及供應鏈管理要求推動，人權盡職調查已逐步從企業自願性作為，轉變為企業治理的重要環節，企業應及早建立風險辨識及管理機制。

退休金制度也出現變化。安永聯合會計師事務所薪資委外服務執業會計師溫珮絃表示，今年《勞工退休金條例施行細則》修正，新增純舊制勞工自願提繳退休金及提前結存機制，符合退休資格的員工，可提前將退休金移入勞保局個人退休金專戶。

提前結存後，退休金除可享有最低收益保障及基金運用效益，未來也可選擇一次領取或按月領取，增加退休金運用彈性。溫珮絃提醒，企業與員工仍應依退休金規模及所得狀況審慎規劃，尤其退休金累積較高或高所得族群，提前結存後可望增加稅務規劃空間。

對企業而言，也應及早盤點符合資格的員工、退休金基數及準備金餘額，評估是否提供員工提前結存選擇，並提前因應後續退休金管理需求。

此外，隨著企業全球布局及國際人才流動增加，跨境派任也不再只是單純的人力調度。周志潔與安永聯合會計師事務所人力資本諮詢服務執業會計師林鈺芳指出，跨境派任同時涉及勞動法令、風險管理及員工權益保障，企業應加強人資、法務及稅務團隊合作，建立完整的跨境人才管理機制。

職場霸凌 退休金 安永

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