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賴總統盼完備海洋科研體系 應對灰色地帶侵擾

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
海洋基礎資料調查船「澄波 NO.101」、「澄波 NO.102」。總統府／提供
海洋基礎資料調查船「澄波 NO.101」、「澄波 NO.102」。總統府／提供

賴清德總統11日出席「國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船下水暨命名典禮」，見證政府落實《海洋保育法》及《國家海洋政策白皮書》的具體成果。他表示，政府將持續建置「國家級海洋雷達觀測網」，完備海洋科研體系，以突破灰色地帶侵擾的挑戰。

賴總統在活動中為海洋基礎資料調查船「澄波 NO.101」、「澄波 NO.102」頌命名詞，及見證下水擲瓶儀式。他感謝陳政宏董事長率領的台船公司全體同仁，大家共同努力，讓這一項使命能夠順利完成。

賴總統致詞表示，他在520就職典禮中，提出「競逐太空，探索海洋」的國家方向。希望能夠經由探索海洋，知道海洋、掌握海洋，因此善用海洋、進一步管理海洋，這是大家共同的目標。

過去兩年多來，行政院陸續完成《海洋保育法》立法、發布新版《國家海洋政策白皮書》，更推動國家海洋科技營運體系的建置；也持續強化海洋觀測、科研設施與調查船隊，提升台灣自主調查及研究海洋的能力。今天，兩艘100噸級與300噸級調查船正式下水，就是政策具體成果。

他提到，調查船的任務，就是將過去未知海域描繪清楚。在啟航後，這兩艘船將在近岸、淺海及離島周邊海域，進行海洋水文、地質、生態等基礎調查。調查所累積的監測資料，將支援海洋保育、災害防治、氣候調適、產業發展及政府決策，持續提升台灣的海洋治理與災害應變能力。

賴總統說，特別是近年來中國透過科研船、海警船及認知作戰，進行各種灰色地帶侵擾，影響區域和平穩定。在在提醒大家，唯有更完整掌握自身海域環境，才能維護國家安全，並與國際社會共同守護海洋秩序。

接下來，政府將持續建置「國家級海洋雷達觀測網」，來強化海域安全監控與決策支援能力。也將積極推動4千噸級調查船的興建，建構從近岸到大洋的完整調查船隊，並整合調查研究、人力培育與資料共享，完備台灣的海洋科研體系。

賴清德 海洋 賴總統

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