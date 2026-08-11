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經濟部籲挺院版無人機條例 攜手國防部建構自主供應鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

朝野各版無人機條例日前通過初審，尚待黨團協商。中興政策文教基金會11日舉行「台灣無人載具發展政策」公聽會，對於各界意見，經濟部產業發展署重申，盼朝野立委支持院版《國防自主無人載具採購特別條例》草案，透過跨部會合作，帶動台灣無人機產業接軌國際。

經濟部產發署代表指出，為建立完善無人機產業生態系，政府已規劃雙軌資金挹注。除了院版《國防自主無人載具採購特別條例》，編列新台幣2,100億元特別預算，行政院也核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，匡列六年442億元預算，從市場、技術、環境及法規等四大面向推動產業升級。

產發署表示，台灣憑藉強大的半導體、資通訊與精密機械基礎，已具備從Tier 1到Tier 3的完備供應鏈。台灣更掌握全球「非紅供應鏈」的契機，目前已取得美國 Green UAS 的認證授權，未來在台灣即可進行相關認證，這對業者接軌國際市場及切入國際供應鏈具有極大助益。

面對大型無人機在動力、航電、通訊及高酬載技術仍須仰賴進口的挑戰，經濟部將持續提供研發補助，協助業者補足技術缺口；同時透過公務採購與場域實證，累積業者的系統整合實績。此外，經濟部已籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，將作為連結國際夥伴的核心平台。

針對立法院審議中的各版本草案，經濟部重申，盼朝野支持院版條例。產發署強調，面對國際情勢與技術的快速迭代，採用「特別預算」能賦予跨年度資源調配的彈性；且穩定的採購需求能讓業者具備高度可預期性，更有意願投入研發與量產。

對於部分立委及黨團提出，應另立專法涵蓋科技研發、測試場域、中小企業扶植與租稅優惠等訴求，產發署回應，相關範疇皆已納入「無人載具產業發展統籌型計畫」中，後續可透過現行《產創條例》、《國防法》、《中小企業發展條例》、《無人載具科技創新實驗條例》及政府採購機制來落實。

針對特別預算的必要性，國防部代表表示，無人機建案是國軍「多域拒止、韌性防衛」四大建軍主軸的重要一環。考量台灣處境特殊，戰時難以仰賴外部軍備供應，建立「本土在地製造能量」是防衛作戰的重中之重。

國防部強調，國軍無人機部隊已於今年初成軍，但目前亟需建立操作的「學習曲線」。由於攻擊型無人機屬於消耗品，部隊必須透過大量的實機操作與戰術磨練才能形成強大戰力。因此，透過特別預算在最短時間內獲得無人系統，不僅是為了彌補戰力缺口，更是因應急迫的國防安全需求。

無人機 國防部 經濟部

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