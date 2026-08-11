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獨／台灣新首富林聰吉行事低調 事業發跡與濟公師父有段神奇因緣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩（左二）日前恰巧與川湖科技公司董事長林聰吉（右二）合影，地方人士都說，林聰吉行事低調，根本不像有錢人。圖／柯志恩競辦提供
立委柯志恩（左二）日前恰巧與川湖科技公司董事長林聰吉（右二）合影，地方人士都說，林聰吉行事低調，根本不像有錢人。圖／柯志恩競辦提供

高雄路竹滑軌大廠川湖科技公司股票大漲，創辦人林聰吉躍登台灣首富。針對高雄在地企業家榮登全台富豪榜，國民黨立委柯志恩秀出同框照，驚訝她曾經跟首富近距離拍過照片。議員黃明太則是說，林董行事低調、不像有錢人，受濟公師父庇蔭多年事業成功，當年若非神明指示不能賣專利，今天就不會成為台灣首富。

國民黨高雄市長參選人柯志恩恰巧日前活動曾與林聰吉同台，得知台灣首富換人之後，今日立刻在Threads秀出合照，留言說「原來我也跟台灣首富這麼近過」，引來網友討論。

地方人士說，林聰吉的工廠雖然設在路竹，但他是湖內大湖人，很驚訝他會成台灣新首富，因為林董在地方不活躍、很少在公開場合出現，僅知道他的公司是製造家具滑軌大廠，靠路竹慧賢宮神明庇佑一帆風順，事業起飛後信仰更虔誠，常現身宮廟活動。

民進黨市議員黃明太表示，林聰吉沒有特定政治傾向，不對外交際應酬，也不接受政治人物拜會，兩人會成為好友純粹是同為慧賢宮信眾，算是很有緣份；濟公師父很靈驗，一路扶持川湖科技，當初股票上市時只有30幾元，師父告知會到300元、500元，7個月前大膽預告會上6千元，沒想到現在已經到1萬2千元。

「所幸當年未賣專利才有今日成績！」黃明太說，川湖股票剛上市時有一段時間非常辛苦，林聰吉想賣專利給美國度過難關，當時請示師父被阻止才作罷，事後證明當時的堅持是對的，否則川湖不會有今日的亮眼成績。

林聰吉 濟公 首富

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