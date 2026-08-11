從查歌到找授權一站完成 智慧局升級系統破解授權資訊落差

經濟部智慧局11日發布「音樂資訊整合查詢系統」升級版，將批次上傳容量從5000筆增加至8000筆，可滿足大部分電台的使用需求，且資料庫內容增加，從2024年約51萬筆增加到現在的75萬筆，讓使用者與著作權集體管理團體在洽談授權費時有更透明更公平的根據。

智慧局指出，改版「音樂資訊整合查詢系統」可提升國內音樂著作權利資訊透明度與授權便利性，除了提供一般民眾查歌功能外，針對廣播電台、電視台等大型利用業者更可享有使用清單管理及比對的一站式服務。

「音樂資訊整合查詢系統」串接國際標準錄音錄影資料代碼（ISRC）資料庫和台灣流行音樂資料庫，截至目前已超過75萬筆資料，涵蓋國內各家著作權集體管理團體管理的歌曲與專輯資料。

75萬筆音樂資料主要以1990年代以後為主，主要來自ISRC，原則上有紀錄的歌曲會盡量收錄；1990年代以前的資料，則由台灣流行音樂資料庫補充，包括當時尚未有ISRC時期的CD及錄音帶資料，約3、4萬筆。

一般民眾與廣播電視都可使用，智慧局表示，民眾只要輸入歌名、演唱人等簡易資訊，即可找到負責管理該歌曲的著作權集管團體，聯絡授權事宜，大幅降低傳統利用人查找著作財產權人洽談授權的溝通成本。

系統的重要功能是提供大量音樂利用型態的利用人，批次上傳使用清單、自動化管理與分析利用情形等進階功能，協助廣播業者解決過去反映難以取得音樂權利資訊、集管團體管理資訊的產業痛點，廣播電視業者可利用系統提供的資料，統計播放歌曲情形，與集管團體洽談合理授權金。

智慧局統計，目前全台已有84家電視台與廣播電台業者註冊使用，今年1月至7月間業者總使用次數突破1.4萬次，平台每月平均瀏覽人次達3萬人，上傳歌單比對資料更累計達123萬筆。

智慧局表示，系統未來將持續蒐集ISRC等資料庫的資料，執行歌曲資料整合，提供民眾即時的查詢管道；同時，持續向業者推廣使用，促進音樂授權市場的便利透明。